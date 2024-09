A már akkor is szórakoztató/aranyos, mai szemmel nézve pedig vérbeli korabeli focisztori 1970-ben történt, és lapunk annak idején A rátóti hangyaboly címmel riportban számolt be az eseményekről.

A Csikótojás fagylaltozó adott otthont a hivatalos könyvbemutatónak, a képen Fogl Sándor

Fotó: Nagy Lajos/Napló

A helyi focikrimi végét most nem írjuk le, nem „spoilerezünk”. Annyit persze elárulhatunk, hogy ilyen és ehhez hasonló történetek szerepelnek a most megjelent Gyulafirátót SE - 70 év története képekben című könyvben, amely a fotók mellett korabeli újságcikkek segítségével mutatja be a hét évtized történetét. A kötetben, amelyet Fogl Sándor szerkesztett, közel ezer kép és mintegy 150 cikk szerepel, emellett a szerző a mindenkori csapat eredményeit is leírja, tabellákat közöl.

- A városrész történetének is nagyon fontos része Gyulafirátót SE története, amely megmutatja, hogy milyen erő és energia van a kis közösségekben – méltatta a könyvet Porga Gyula. Veszprém polgármestere a gyulafirátóti Csikótojás fagylaltozóban tartott hivatalos bemutatón kiemelte: abban az időszakban, amikor klubok szűnnek meg és különösen a kistelepüléseken nehéz fenntartani futballcsapatokat, nagyon fontos, hogy ilyen erős bástyák mutatnak példát, mint a Gyulafirátót SE. - Hálás vagyok Fogl Sándornak és Károlyi Ildikónak (helytörténeti kutató, a kötet korrektora – a szerk.), hogy kitalálták és véghez vitték a krónikási munkát, amely feleleveníti az emlékeket, egyben utat mutathat a jövő nemzedékének is a helyi futballban.

Porga Gyulának személyes története is van a rátóti labdarúgásról. Az 1990-es évek közepén a Balatonkenese kapusaként védett a GySE ellen és kapott hideget-meleget a helyi szurkolóktól, miután legyőzték a bajnokesélyes Rátótot. - Erről szól a futball, képes közelebb vinni egymáshoz az embereket, az emlékek pedig megmaradnak évtizedeken át – tette hozzá mosolyogva.

- Nem mindig győzött a Rátót, de igyekeztünk jól játszani – fogalmazott Fogl Sándor, aki játékosként, intézőként, edzőként, szervezőként és vezetőként 25 éven keresztül segítette a gyulafirátóti labdarúgást. - Amikor elhatároztam, hogy emléket készítek az évfordulóra, arra gondoltam, hogy ismerjék meg a fiatalabbak is ezt a klubot. Gyűjtögettem a képeket, egy 20-30 oldalas kis kiadványt terveztem, aztán egyre több anyagot és történetet kaptam, gyorsan kiderült, hogy legalább 200 oldallal kell tervezni.