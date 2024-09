A veszprémi SVSE a legerősebb (1. divízió) csoportban állt rajthoz, ahol 411 pontot szerezve a 6. helyen zárt. Versenyszámonként az első 16 szerzett pontot, illetve további bónuszpontokat is lehetett gyűjteni.

Szeptember első hétvégéjén már elindult a pontszerzés, a Félmaraton Országos Bajnokságon, ahol Szögi István, Nick Márton, Szirbek Albert, valamint Varga Gréta, Nagy Nóra és Molnár Luca álltak rajthoz. A férfiaknál Szögi István a 3. helyen zárt (1:06:49), valamint a csapatversenyben az ezüstérmet szerezték meg a veszprémi fiúk. A nőknél U23-as korosztályban Varga Gréta léphetett a dobogó legfelső fokára (1:26:05), másodikként zárt Nagy Nóra (1:26:33).

Kéri Bianka is halmozta a pontokat

Fotó: MASZ

A ponthalmozásban a nők között Kéri Bianka, Bálan Kristina, Derdák Sára, Varga Gréta, Nagy Nóra, Besenyődi Petra emelkedtek ki. Bianka 800 méteren (2:07.73) elsőként ért célba és 18 pontot írt az SVSE-nek, illetve 400 méteren (55.17) 14 ponttal zárt. Kristina 800-on (2:08.29) 17 pontot gyűjtött, 1500 méteren pedig 15-öt (4:21.68). Gréta a 12 pontos félmaraton után 800 méteren 9 ponttal ért célba, Nóri pedig 3000 méter akadályban 14 pont után 5000 méteren 9-et hozott. Sára 1500-on (4:22.17) és 800 méteren (2:09.62) is 14 pontot kapott. Petra 200 méteres síkfutásban (24.65) 11 pontot szerzett, az egy körös versenyben (56.72) 9-et ért el. A két nap zárásaként a 4x400-as női váltó (Besenyődi Petra, Bálan Kristina, Kéri Bianka, Széll Gyöngyi) 15 pontot hozott az egyesületnek.

A férfiaknál Szögi István, Felber Farkas, Kubasi János, Nick Márton, Szirbek Albert gyűjtötték a legtöbb pontot a veszprémieknek. Szögi István félmaratoni bronz után 1500-on (3:48.51) és 5000 méteren (14:13.17) is győzni tudott. Felber Farkas 110 méter gátfutásban (14.39) kapott 16 pontot, majd 400 méter gáton is további 4-gyel erősítette a csapatot. Kubasi János 1:52.07-es 800-zal 16 pontot, míg 48.80-as 400-zal 9 pontot hozott. Nick Márton 15 pontot ért el 3000 méter akadályfutásban, 5000 méteren további 6 ponttal gyarapította az SVSE táblázatát, míg Albert 1500-on (3:53.41) és 5000 méteren (14:33.97) is 14-14 pontot ért el.