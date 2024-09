FC Nagykanizsa – FC Ajka 2-3 (2-2)

Nagykanizsa. V.: Móri T.

FC Nagykanizsa: Mészáros - Kovalovszki, Godzsajev (Szökrönyös 46.), László (Kovács T. 86.), Terbe, Lőrincz (Kondor 86.), Szanyi, Ekker, Lakatos (Baranyai 106.), Szabó (János 106.), Csörgő. Edző: Gabala Krisztián Ferenc.

FC Ajka: Horváth D. - Major, Tar, Jagodics, Tóth - Csizmadia, Kitl (Csemer 73.), Horváth P. (Nagy K. 60.), Doncsecz (Kovács 121.), Zsolnai (Frák 121.) – Szarka (Borsos 60.). Edző: Schindler Szabolcs.

Zsolnai három gólpasszt jegyzett

Archív fotó: Gyarmati László

A találkozó első nagy lehetősége az ajkaiak előtt adódott. A nyolcadik minutumban Csizmadia vette észre, hogy a hazaiak kapusa, Mészáros túlságosan is kint állt, ezt próbálta kihasználni az ajkai csapatkapitány, de a nagykanizsai kapus nagyot nyújtózkodva védett. A 11. percben vezetéshez jutott a házigazda. Hazai bedobást követően Tóth csak megcsúsztatni tudta a labdát, a középen érkező László pedig egy cselt követően nagy erővel lőtt a rövidbe, 1-0. A 28. percben közel állt az újabb gólhoz az NB III-as alakulat, de Szabó lövése centikkel kerülte el Horváth kapuját. Alig egy perccel később egyenlített az Ajka. Zsolnai szögletét Tar Zsolt váltotta gólra, 1-1. A bekapott gól megfogta a hazaiakat, és a 35. percben Zsolnai remek indításából Doncsecz talált be, így bő öt perc alatt megfordította az állást a zöld-fehér együttes, 1-2. A szünet előtt azonban volt még válasz kanizsai részről, és Lőrincz egyenlített ki, 2-2. Fordulás után nem záporoztak úgy a lövések, de egy-egy nagy helyzet mind a két fél előtt adódott. Mivel a rendes játékidőben nem bírtak egymással a csapatok, jöhetett a kétszer 15 perces ráadás. A 97. minutumban ismét Zsolnai adott jó labdát Doncsecz számára, aki élt is a lehetőséggel és betalált, 2-3. A fennmaradó játékidőben a vendégek domináltak, de újabb találat már nem született, így az Ajka továbbjutott a MOL Magyar Kupa negyedik körébe.