Zamalek–Veszprém HC 27-34 (13-17)

Egyiptom. Új Adminisztratív Főváros. Zamalek: Hendawy (kapus), Saad 4 (2), Osman 2, Sayed, Hashad 3, el-Nakkady, Hafez, Mansour 2, Abo Saleem 1, Galal 1, Abdelhamid 2, Elahmar 4 (3), Omar 3, Ramadan 3, Sadek 2. Edző: Fernando Barbeito.

Veszprém HC: Corrales, Jensen (kapusok), Grahovac 5, Descat 3 (1), Sandell 5, Elísson 3, Ligetvári, Remili 3, el-Dera 3, Pesmalbek 4, Vajlupau 2, Casado 3, Koszorotov 3. Edző: Xavier Pascual.

Kiállítások: 14, ill. 10 perc.

Hétméteresek: 5/5, ill. 2/1.

Jól kezdett a Veszprém, amely már a meccs elején biztonságos előnyt épített ki. A 14. percben 10-5-re vezettek a bakonyiak, Sandell, el-Dera és Grahovac is eredményesen játszott közülük. Corrales pedig jól védett, szükség is volt a spanyol kapus kiemelkedő teljesítményére, mert a játékrész második felére hullámzóvá vált a magyar bajnok játéka, az egyiptomiak pedig felzárkóztak három gólra.

Fordulás után is igyekezett a lépést tartani a Zamalek európai riválisával, 25. perc: 18-21.

Bőven akadt hiba a Veszprém játékában, ugyanakkor így tudta növelni előnyét Pascual legénysége, 40. perc: 18-24. Ekkora különbség korábban még nem volt a felek között, létszott, hogy az egyiptomiak kicsit elfáradtak. Nem volt kérdés, melyik csapat szerzi meg a csoportelsőséget (korábban a Zamalek és a Veszprém egyaránt legyűrte a brazil Taubaté alakulatát), de a hazaiak küzdöttek ezért, hogy minél szorosabb legyen a végeredmény. A bakonyiak pedig lazán, hideg fejjel hozták le a hajrát, ennek megfelelően hét gólos sikert arattak.

A Veszprém HC csoportelsőként jutott be a keddi elődöntőbe.

Az A-csoport végeredménye: 1. Veszprém 4 pont, 2. Zamalek 2, 3. Taubaté 0.

A C-csoport végeredménye: 1. Magdeburg 4, 2. Al-Halidzs 2, 3. California Eagles 0.