Balatonfüredi KSE–NEKA 40-24 (22-12)

Balatonfüred, 500 néző. Vezette: Nagy, Túróczy. Balatonfüred: DEMÉNYI – HORNYÁK 6 (2), ROZMAN 7, Németh B. 1, VASILEV 7, Sretenovic 2, Bóka 3. Csere: Varga M. 2, SZMETÁN 4, Szöllősi 1, Simotics 3, KOVÁCS B. 3, Klucsik 1, Tóth A., Viski. Edző: Kis Ákos.

NEKA: Mikler K. – Kathi 1, Temesvári, Szűcs, Bugyáki, Molnár, TÓTH L. 5. Csere: Podoba (kapus), Ludmán 1, Kovács T. 2, Tárnoki 2, ZAKOR 4, Csanálosi, KANYÓ 4, Gazsó 3 (1), Bali 2. Edző: Sótonyi László.

Kiállítások: 6, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 2/2, ill. 2/1.

Bóka Bendegúzék remek meccset zártak a NEKA ellen

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Mindkét gárda egy győzelemmel és két vereséggel várta az első sípszót, mégis a hazaiak voltak az esélyesebbek, miközben úgy melegítettek, hogy meg kell majd dolgozniuk a sikerért. Ehelyett a 4. percben 5-0 állt az eredményjelző-táblán, Deményi már az elején őrületbe kergette az akadémistákat, a terheket egymás között elosztó társai pedig a túloldalon pompás akciókat vezettek. A vendégek mestere előbb a 7. (7-2), aztán a 12. percben kért időt (10-4), mert az állva hagyott tanítványainak a lába alól mind inkább kezdett kicsúszni a talaj. Sretenovicék egyszerűen nem engedték, hogy az ellenfél kidolgozzon helyzeteket, ha ez mégis sikerült, kapusuk teljesítménye a 70 százalékhoz közelített. Negyedóra után tíz gól választotta el egymástól a feleket (14-4), a pályán macska-egér küzdelem zajlott. Az osztályszerű különbség azt eredményezte, hogy az addig szinte hibátlanul tüsténkedett BKSE-sportolók figyelme csökkent (18-10), ők is „vétkeztek”, de arra azért ügyeltek, hogy a rivális ne férkőzhessen közelebb hozzájuk (21-11).

A fordulást követően egyfajta gólpárbajba bonyolódtak a felek, ám persze így is a fürediek domináltak (26-14), s ha jobban figyelnek, a vetélytárs aligha köszön be nekik egymás után háromszor (26-17). A Vasilev és Rozman vezérelte hazaiak később megint elkezdtek iparkodni, közben Deményi a 40. percben a 19 védésénél járt (29-17). Mivel a két pont már rég’ zsebben volt, Kis-edző a fiataljaiknak is adott szerepet, akik meghálálták a bizalmat, úgy tűnt, az ő vállukat sem nyomta teherként a tét: meg is ugrották az akadályt (34-20). Mikor a fürediek jobban koncentráltak, ismét pontosabbá váltak, könnyedén használták ki a lehetőségeiket, míg a másik oldalnak sansza sem volt, hogy megnehezítsék a dolgukat (36-21). A tesztmérkőzéssé szelídült tóparti „rangadón” végül teljesen felőrölték a bogláriak csekély ellenállását, akiken gond nélkül emelkedtek felül (39-22).