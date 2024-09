Sporting CP-Veszprém HC 39-30 (23-17)

Lisszabon, 2636 néző. V.: Brkic, Jusufhodzic (osztrákok). Sporting CP: KRISTENSEN, Aly (kapusok), F. COSTA 7, M. COSTA 7, PORKELSSON 6 (2), GURRI 4, SALVADOR 4, GOMES 4, Silva 2, Höghielm 2, Gassama 2, Suárez 1, Portela, Martinez, Branquinho, Moga. Edző: Ricardo Costa.

Veszprém HC: Corrales – Vajlupau 2, Remili 7 (2), Cindric 2, Fabregas 4, el-Dera 3, Descat 1. Csere: Jensen (kapus), Grahovac, Ligetvári, Koszorotov 5, Casado, Pesmalbek, Sandell 4, Elísson 2, Végh. Edző: Xavier Pascual.

Kiállítások: 8, ill. 4 perc.

Hétméteresek: 2/2, ill. 5/2.

Két hibátlan csapat találkozott egymással a BL-csoportkör harmadik fordulójában. A Sporting igazi meglepetéscsapatként rajtolt, remekül játszottak a portugálok az első két körben (a lengyel Plock és a dán Fredericia bánta). És hasonló lendülettel kezdtek a múlt héten a Paris SG csapatát földbe döngölő bakonyiakkal szemben is, 6. perc: 5-3. Háromra nőtt a hazaiak előnye, a lisszaboniaknak feküdt a gyors játék, többször is meg tudták zavarni a magyar bajnok védekezését. Remili és Fabregas ugyanakkor elég eredményesen kézilabdázott ahhoz, hogy ne szakadjanak le a vendégek. Egy gólra zárkózott a sokat cserélő Veszprém, jött azonban a válasz, a 15. percben 13-9 állt az eredményjelzőn. Pascual mester időt kért, Cindric szépített, Pesmalbek két perces kiállítását viszont kihasználta a Sporting, 15-10.

Rengeteg gólt kapott a Veszprém, egyik vendégkapus sem tudott védeni, igaz, nem is volt könnyű dolguk, a 22. percben hárított először Corrales. Koszorotov hozott frissességet a bakonyiak támadójátékába, neki is köszönhetően háromra csökkent a különbség. Descat második hetesét hagyta ki, a Sporting viszont emberhátrányból is betalált, 18-13.

A veszprémi támadójátékkal nem volt különösebb probléma, a védekezés viszont továbbra sem állt össze, a portugálok rendkívül ötletesen és villámgyorsan kézilabdáztak, jól váltogatták a figurákat, remek technikai megoldásokat mutattak be. Francisco Costa kis híján időn túli szabaddobásból is betalált, végül huszonhárom (!) találatig jutottak a hazaiak az első félidőben, a Veszprém 17 gólnál járt.