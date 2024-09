Veszprém-Aramis SE 1-3 (1-1)

Veszprém. V.: Czene-Joó, Tamási, Urgyán. Veszprém: Spandler – Horváth B., Dorogi, Lipl, Lux. Csere: Koncsol, Tatai, Tóth A., Kártik, Thiago, Ábrahám, Bognár M., Fellembek, Matheus. Edző: Fehér Zsolt.

Aramis SE: Molnár B. - Papp, Komáromi, Gellérfi, Lévai. Csere: Bukodi, Vattamány, Szeghy, Moga, Pintér, Szücs, Bogdán, Bognár B., Büki. Edző: Nagy Roland.

A négy bajnoki után hibátlanul a tabella élén álló Veszprém azt az Aramist fogadta, amely három sikerrel és egy vereséggel kezdte a szezont.

Óvatosan-taktikusan indítottak a felek és helyzetek ugyan akadtak, a 14. percig nem esett gól. Ekkor egy veszprémi támadásnál Matheus a földön maradt, a vendégek kontrája pedig sakk-mattra játszotta a hazaiakat, Pintér volt eredményes, 0-1.

Még ugyanebben a percben egyenlített a Veszprém, egy szabadrúgást Thiago gurított le Liplnek, aki a kapu bal oldalába bombázott, 1-1. Ezzel az eredménnyel ért véget az első játékrész.

A szünet után folytatódott a kemény küzdelem és fegyelmezett futsal, nagyon figyeltek egymás támadásaira a felek. A 28. percben aztán kissé váratlanul újra előnybe került az Aramis SE, egy szögletet követően a bal oldalon próbálkoztak a vendégek, Bogdán szánta el magát lövésre nyolc méterről, és a labda a kissé lassan reagáló Spandler mellett a jobb alsóban kötött ki, 1-2.

Nyomott a Veszprém, a vendégek pedig jobbára szervezetten védekeztek, vagy kapusuk védett. A 33. percben Molnár bravúrral fogta Tatai labdáját, a kipattanó után pedig eredményesen kontrázott a budaörsi csapat, Spandler hiába védett, képtelen volt felszabadítani, Pintér pedig közelről a hálóba gurított, 1-3.

A bakonyiak 5 a 4 ellen is támadtak, azonban hiába akadtak lehetőségek, vagy egy pontatlanság csúszott be, vagy a vendégek hatástalanították az akciót egy-egy önfeláldozó mentéssel. Remek napot fogott ki az Aramis, amely jobban koncentrált, mint ellenfele és még növelhette is volna előnyét, ha a hajrában Spandler nem mutat be bravúrt.

Meglepetésre a budaörsiek elvitték a három pontot Veszprémből, de a meccs képe alapján nem tették ezt érdemtelenül. Fehér Zsolt alakulata legközelebb, hétfőn a címvédő Haladás VSE vendége lesz.