PLER-Budapest–Balatonfüredi KSE 28-29 (12-12)

Budapest, 750 néző. Vezette: Hargitai, Markó.

PLER: Kránitz 1 – Szkokán 1, KAVIN 4, Kemény, Sunajko 1, OCVIRK 10 (3), HOLDOSI 4. Csere: Zaponsek (kapus), Dénes, VÁRSZEGI 4, Fekete 2, Pordán, Groff, Perisic, Boros 1, Zalai. Edző: Lepsényi Sándor.

BKSE: ANDÓ – Hornyák 4 (2), ROZMAN 4, NÉMETH B. 6, Vasilev 1, VARGA M. 5, Bóka 3. Csere: Deményi (kapus), Sretenovic, Simotics 3, Szmetán M., Szöllősi B. 2, Kljun 1. Edző: Kis Ákos.

Kiállítások: 12, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 3/3, ill. 3/2.

Bizakodva várták az évadnyitót a tópartiak, hiszen a maródiak listájára hosszabb időre feliratkozott Melnyicsuk kivételével valamennyi – sérüléséből felépült – játékos Kis-mester rendelkezésére állhatott. A frissebbnek tűnt vendégek pompásan kezdtek (0-4), az állva hagyott ellenfelük a 9. percben már időt kért, ami után ők is pontosabban szőtték a támadásaikat: gyorsan háromszor is bevették az amúgy jól védett Andó kapuját. Aztán az ötperces gólcsendet tartott fürediek emberhátrányban is betaláltak (4-7), így a hullámzó bajnokin tartották két-három gólos előnyüket (6-9), de a hazaiak rendre felzárkóztak (9-10). Később ennél is kiegyenlítettebb lett a küzdelem, nulla–nulla után újra döntetlen volt az állás, mi több, a kihagyott helyzetek megbosszulták magukat: a 28. percben az addig az eredmény után futott Ocvirkék – a párharc során először és mint utóbb kiderült utoljára – vezetéshez jutottak (11-10).

Óriási csatában nyertek a Balaton-partiak

Fotó: Archív fotó/Fülöp Ildikó

A nagyszünetre egalizált Németh Balázsék úgy indították a második félidőt, ahogy az elsőt, igaz, ezúttal „csak” három találattal (12-15), majd ezt a különbséget is megfejelték (14-18), de bármekkora előnybe is kerültek, az a PLER számára nem volt behozhatatlan (17-18). Persze miként előtte, megint jött egy fordulat, a vendégek ismét meglógtak az üldözőiktől (18-22), igaz, a közönsége által fergetegesen biztatott hazaiaknak erre is volt válasza (21-22). Tíz perccel a lefújás előtt a fürediek sokadszorra is kezükbe vették az irányítást, három góllal elléptek, a kapaszkodó vetélytárs viszont újra nagy kihívás elé állította őket (25-26). A hajrában minimális volt a feleket elválasztó különbség, majd a szívós ellenállást tanúsító másik oldal – kihasználva a BKSE megingásait – egyenlített (28-28). Az utolsó pillanatok roppant izgalmasan alakultak, szerencsére a mindent eldöntő gólt a fürediek lőtték – így a játék képe alapján megérdemelten nyertek.