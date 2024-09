Budai Farkasok - KK Ajka 28-20 (18-9)

Budaörs, 135 néző. V.: Haskó, Natkai.

Budai Farkasok: Balogh, Tóth (kapusok), Szeitl 3, Nourelden 5, Horváth 1, Bene, Vuleta 2, Pintér, Csengeri 2, Kristóf 2, Bodnár, Kovács 6, Fekete 2, Hutvágner, Kende 2, Draskovics 3. Edző: Kiss Szilárd.

KK Ajka: Baracskai, Benkő (kapusok), Zvolenszki 1, Horváth 2, Jávor 2, Mezei 7 (6), Szücs, Kovács, Gyene 1, Rosta 1, Szabó 2, Nagy, John 2, Orbán 2. Edző: Velky Péter.

Kiállítások: 10, ill. 4 perc.

Hétméteresek: -/-, ill. 7/6.

A vendégek John góljával vezetést is szereztek, de a lendületesen kezdő Farkasok zsinórban hét gólt lőttek, amikor Velky Péter másodszor is kénytelen volt kihasználni az időkérését. Az ajkaiak fokozatosan kapaszkodtak vissza a meccsbe, de a sok kihagyott helyzet megbosszulta magát, így a hazaiak kényelmesen tudták tartani a biztos előnyüket (14-6). A játékrész hátralévő részében sem történt nagy változás, így a Farkasok kilencgólos vezetésével mehettek pihenőre. A fordulást követően fegyelmezettebb lett a KK Ajka védekezése, a kapuban Benkő is jól védett, de hét gólnál nem tudtak feljebb zárkózni a fehér mezesek. A vendéglátók hét perccel a dudaszó előtt már tízzel is vezettek a kissé széteső ajkaiak ellen, akik a végére még kozmetikáztak az eredményen.

Súlyos vereséget szenvedett a KK Ajka

Archív fotó: Gyarmati Laszló

Veszprémi Kézilabda Kft – Veszprém Handball Academy U21 21-21 (10-8)

Veszprém, 300 néző. V.: Juhász, Rontó.

Veszprémi Kézilabda KFT: Gödör, Konyicsák (kapusok), Grünfelder 6, Szmetán 1, Preszter, Farkas 1 (1), Fercsik 2, Gulyás 4, Pintér, Szucsik 3, Ruzsányi 1, Szabadi, Majczán, Rubos 1, Gajdos, Markovics 2 (2). Edző: Dinko Dankovic.

Veszprém Handball Academy U21: Reidmár, Várady-Szabó (kapusok), Birnbauer, Szujó 2, Szabó L. 2, Edwards 1, Janowszky 1, Dopjera 2, Apró 3 (3), Szökrényes, Török-Vida, Fenyő 1, Balogh, Horváth 1, Gáncs-Pető 5, Kardos 1. Edző: Tombor Csaba.

Kiállítások: 8, ill. 2 perc.

Hétméteresek: 3/1, ill. 3/3.

A mérkőzés első félidejét kiélezett küzdelem jellemezte. Fej fej mellett haladtak a csapatok, majd a félidőhöz közeledve kétgólos előnyre tett szert Dinko Dankovic együttese. Fordulás után is komoly taktikai csata zajlott a pályán, sokáig úgy tűnt, hogy Gödörék fogják behúzni a pontokat, de a hajrában az akadémisták egyenlítettek, így döntetlen lett a városi derbi.