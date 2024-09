Xavier Pascual: – Fantasztikus ilyen hangulatban játszani, köszönjük a szurkolók támogatását. Ennek is köszönhető, hogy ilyen jól teljesítettünk ma. Elképesztő meccset játszottunk, már az első félidőben is rendben volt a játék, pedig csak hárommal vezettünk. A védelem hatalmas munkát végzett, sokat tudtunk futni, könnyű gólokat lőni. Sikerült Luc Steinst is megállítani a vendégek lerohanásainál. Rendkívül boldog vagyok, mindenki nagyon akarta a sikert és meg is küzdött érte.

Raul Gonzales: – Nagyon jól játszott ma a Veszprém. Ellenben mi rengeteget hibáztunk, sok labdát adtunk el, rosszak voltak a lövéseink. Különösen a második félidőben volt jelentős a különbség a két csapat között, ennek köszönhető a nagyarányú vereség. Muszáj változtatnunk, mert a folytatásban nem sok esélyünk lesz ilyen játékkal ebben a sorozatban.