Az idén nyáron mindössze 42 éves korában elhunyt Palotai Nándor edző tiszteletére szerveztek emléktornát Veszprémben a VFC USE pályáján péntek délelőtt. A kiváló edző közel két évtizeden át pallérozta a veszprémi utánpótlást a VFC keretein belül. A több csapattal és korosztállyal is eredményes tréner 2022-ben igazolt át a VESC-hez, ahol a női futsalosokat irányította szakmai vezetőként. Emellett betöltötte az MLSZ Veszprém Megyei Igazgatóság versenybizottságának elnöki tisztét is.

– Felemelő az az összefogás ami megmutatkozik Veszprém térségében Palotai Nándor családja iránt. Ezt kell továbbvinnünk, és a futball kiváló lehetőség ahhoz, hogy közösen összefogjunk, és a fair play szellemében emlékezzünk meg – zárta gondolatait Ovádi Péter.

A beszéd után több pályán is útjára indult a labda, az emléktornán összesen tíz középiskolai csapat vett részt. A tornára érkeztek Veszprémből, Balatonfűzfőről, valamint a felvidéki Dunaszerdahelyről. Az emléktornát a Noszlopy Gáspár Gimnázium és Kollégium, valamint az MLSZ Veszprém Megyei Igazgatósága szervezte.