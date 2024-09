Az U16-os korosztályban Pandur Huba kezdte az éremgyűjtést, aki 300 méteres síkfutásban 35.32-vel győzött. A versenyszámban Balogh Hunor szerezte meg a második helyet 36.76-tal. A távfutó versenyszámokban az SVSE vitte a „prímet”, 1500 méteres síkfutásban Hegyi Flóra ezüstöt vehetett át 5:00.94-gyel, a fiúknál Szirbek Titusz lett a bajnok 4:11.83-mal. 1500 méteres akadályfutásban a fiúk mezőnyében Sinka Dániel nem talált legyőzőre (4:36.74), míg Horváth-Buday Bendegúz vívta ki a harmadik helyet (4:54.65).

A veszprémiek népes csapata Kaposváron

Fotó: SVSE

A fiatalabb korosztályban 600 méteren Kaszás Zsigmond 1:34.76-tal bajnoki címet szerzett, míg Simon-Varga Fanni 1500 méteren 5:38.53-mal ért be elsőként a célba. A nap legfelemelőbb pillanatát az 1000 méteres akadályfutók adták és bezöldítették a dobogót. A fiúk az első négy helyet szerezték meg. Kingl Marcell 3:09.24-gyel első, Dénes Mátyás 3:17.58-cal a második, Fazekas Milos 3:20.69-cel a harmadik, Körmendi Kolos 3:25.68-cal pedig a negyedik helyen zárt.

Vasárnap is folytatódott az érmek gyűjtése. A nagyobbaknál Pandur Huba 100 méteren gátfutásban (13.41) és a nap végén 300 gáton (38.21) is a dobogó legfelső fokára állhatott. 800 méteren a lányoknál és a fiúknál is SVSE győzelem született. Hegyi Flóra 2:26.31-gyel, Szirbek Titusz 2:01.14-gyel vehette át az aranyérmet. A lányoknál Kovács Zoé ért be másodikként 2:27.20-szal, a fiúknál Balog Hunor lett a bronzérmes 2:04.05-tel. 3000 méteren Sinka Dániel 9:41.54-gyel harmadikként végzett. 100 méter gátfutásban Nyemcsok Noel (14.40) bronzérmes lett.

A kisebbeknél a nap végén érkezett a második kiemelkedő pillanat, 200 méter gátfutásban Kaszás Zsigmond és Fazekas Milos hódította meg a pódiumot. Zsigmond 29.91-gyel elsőként ért be, Milos 31.24-gyel ezüstérmet kapott. Ezüstös vasárnapot vívott ki Dénes Mátyás 2000 méteren (6:50.03) és Simon-Varga Fanni 3000 méteren (11:17.16).

További eredmények:

Bükkösi Luca (U14) 80 m: 12.10, 60 m gát: 11.04, 200 m gát: 37.53

Nyemcsok Noel (U16) 100 m: 12.50, 300 m: 39.36

Kiss Lukács (U16) 100 m: 12.81, 300 m: 40.22