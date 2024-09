Múlt héten mindkét gárda győzelemmel rajtolt az első osztályú kézilabdabajnokságban, a veszprémiek a dabasiakat győzték le 42-28-ra, míg a tópartiak a PLER-Budapest otthonában nyertek (28-29).

A Balatonfüredi KSE a Veszprém HC ellen játssza idénybeli első hazai meccsét

Fotó: Fülöp Ildikó

Xavi Pascual edző együttese csütörtökön sikert aratott a Füchse Berlin csarnokában a Bajnokok Ligája nyitányán, a tavasszal a negyeddöntőig jutó bakonyi sztáralakulat ezúttal csoportja első két helyének egyikén végezne, a hazai pontvadászatban pedig megvédené a címét. Egyelőre nem gondolkodnak túlzottan előre, mindig csak a következő teendő lebeg a szemük előtt. Vagyis esetükben most a fürediek elleni derbi a legfontosabb. A BKSE-t az előző idényben oda-vissza elpáholó (21-46, ill. 33-20) Ligetváriék hétvégén is a lehető legjobb teljesítménnyel rukkolnának elő, miközben a szakmai stábjuk forgathatja őket, így több felállást kipróbálhatnak és számos játékelemet gyakorolhatnak. A vendégek bíznak abban, hogy most is üzembiztosan hozzák majd a magas gólszámot, amivel kontrollálhatják az összecsapást, valamint megmutathatják a karakterüket. A hatvan perc kapcsán leginkább az a kérdés, hogy a hazaiak meddig tudják majd tartani velük a lépést.

A BKSE ennek tükrében felszabadultan, mindenféle teher nélkül játszhat, ha úgy tetszik: kevés sansza van arra, hogy papírformát borítson. Miután nem lesz rajtuk eredménykényszer, az esélytelenek nyugalmával iparkodhatnak, elsősorban azért kell törniük magukat, hogy rágós falat legyenek a kontinens egyik legerősebb csapata számára, és jelentős hátrányban se adják fel a csatát. A jobb játékerőt képviselő Remiliékkel szemben persze megoldhatnak bizonyos részfeladatokat.