Legutóbb 2011. november 27-én mérte össze tudását a Bajnokok Ligájában a Füchse Berlin és a Veszprém, aznap a németek 33-24-re nyertek az arénában. Érdekesség, másfél héttel korábban a bakonyiak győztek a német fővárosban csoportmeccsen.

Xavier Pascual csütörtökön a BL-ben is bemutatkozik veszprémi edzőként

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Azért e nagy szünet, mert a Füchse az elmúlt bő tíz évben nem szerepelt a legrangosabb nemzetközi kupasorozatban. Másutt viszont jól teljesítettek a „rókák”, nyertek EHF-kupát és Európa Ligát is, emellett egyszer elhódították a Super Globe-ot, utóbbi 2015-ös fináléjában éppen a veszprémieket fektették nagy csatában két vállra.

A feleknek egyébként frissebb emlékük is van egymásról, hiszen nemrég felkészülési meccsen találkoztak. A hallei So-Tech Cup elődöntőjében sima bakonyi siker született, az augusztus 24-i mérkőzésen a Veszprém HC 41-32 arányban diadalmaskodott.

Xavier Pascual alakulata egyébként felemás nyári felkészülést zárt, a németországi kupát ugyan remek játékkal megnyerte, de egy, a csapaton végigsöprő betegséghullám nagyban akadályozta a további munkát. A klubnál lemondták a második nyári felkészülési tornát, a csapat nem utazott el Boszniába.

Azóta szerencsére mindenki meggyógyult, a Veszprém HC múlt pénteken, a szezon első tétmeccsén 42-28-ra verte a Dabast az NB I-ben.

A Füchse Berlin-Veszprém HC összecsapás csütörtökön 20.45-kor kezdődik a Bajnokok Ligája A csoportjában. A nyolcasban még a portugál Sporting CP, a lengyel Plock, a francia Paris SG, az északmacedón Eurofarm Pelister, a román Dinamo Bucuresti, valamint a dán Fredericia HK szerepel.

- Természetesen azért utazunk Berlinbe a Bajnokok Ligája nyitófordulójában, hogy nyerjünk. Ha a veszprémi mezt viseled, akkor mindig ez a cél. Hasonlóan szeretnénk elkezdni ezt az idényt, mint ahogy a tavalyit, két ponttal szeretnénk hazatérni Németországból. Tudjuk, hogy nem lesz egyszerű, de lassan már egy hónapja erre a pillanatra készülünk. Azt gondolom, hogy ha jól kihasználjuk a lehetőségeinket, akkor egy jó meccset játszhatunk ellenük – vélekedett Nedim Remili, a veszprémiek francia klasszisa a bakonyi klub honlapjának nyilatkozott. Kiemelte, támadásban és védekezésben is szeretnék uralni a mérkőzést. - Nem számít, hogy ki az ellenfél, minden egyes mérkőzésen ez a cél. Azt gondolom, hogy a fő fókusz a védekezésünkön lesz, és azon, hogy megállítsuk a támadásaikat, amiben kimagaslóan jók. És természetesen szereznünk kell egypár gólt is, hogy ha be akarjuk húzni a nyitómeccsünket. Szóval mindennek egyensúlyban kell lennie, a védekezésnek, a támadásnak és a lerohanásoknak is, illetve jó mentalitással kell belemennünk a találkozóba. Minden bizonnyal telt ház előtt lépünk majd pályára, és izgalmas összecsapás lesz. Ez a Bajnokok Ligája, ahol bármi megtörténhet, de bárhova is megyünk, a cél mindig a győzelem.