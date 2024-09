A Gazeta Sporturilor arról ír, hogy a Barcelona anyagi okok miatt megválik a legnagyobb bérköltséget jelentő sztárjaitól. Közülük a horvát Luka Cindric – aki egy bukaresti szezon után Veszprémben kézilabdázik –, és a brazil Haniel Langaro már eligazolt.

A francia Melvyn Richardson jövő nyáron Lengyelországba költözik, a Plock játékosa lesz, az is eldőlt, hogy a spanyolok klasszis kapusa, Gonzalo Perez de Vargas a THW Kiel mezében szerepel a következő idénytől. A svéd balszélső, Hampus Wanne is menne, érdekesség, hogy őt a Szeged (is) keresi sajtóhírek szerint.

A legnagyobb név ugyanakkor Dika Mem, az olimpiai-, világ- és Európa-bajnok jobbátlövő, aki háromszor nyert Bajnokok Ligáját, Veszprémben köthet ki a sporttal foglalkozó román internetes oldal szerint. Azt írják, a 27 éves Mem évi egymillió eurót keres a katalánoknál, akikkel 2027-ig szerződése van, azaz, ha mozdítani akarják, ki kell őt vásárolni.

Azt már mi tesszük hozzá, hogy az ilyen kivásárlás viszonylag ritka a kézilabdában, igaz, nem példa nélküli. Tavaly télen Nedim Remili is úgy került a királynék városába, hogy élő szerződése volt a szintén anyagi gondokkal küzdő lengyel Kielce csapatával. Remili, Ludovic Fabregas és Hugo Descat személyében egyébként már három francia klasszisa van a Veszprémnek, vajon Dika Mem lesz a negyedik? (Fabregas maradása egyelőre nem tűnik biztosnak.)

Mem érkezése mellett szól, hogy az átlövő és a bakonyiak új edzője jól ismerik egymást, Xavier Pascual segítette 2016-ban a játékos Spanyolországba szerződését.