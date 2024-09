– Furcsa lesz nélküle, de én idesorolnám a szintén kint tanuló Sárkány Zalánt is, velük állandóan húztuk egymást a gyakorlásokon, s ez mindhármunk olimpiai eredményén meglátszott. Az első edzések a hosszabb szünet miatt fizikálisan biztosan megterhelők lesznek, de azt gondolom, hogy egy ilyen siker után az ember keresi majd a helyét az uszoda világában.

– Mennyien gratuláltak az elsőségedhez, kik voltak a „legnagyobb” nevek? Egyébiránt már csendesedik körülötted az ötkarikás „őrület”?

– Az elmúlt hetekben rengeteg üzenetet kaptam, temérdek emberrel találkoztam, mindenkinek volt egy jó szava hozzám. Gyurta Dániel, Risztov Éva és a veszprémi Kiss Balázs is köszöntött, utóbbi még „csupán” üzenetben, mivel nem tudott jelen lenni a gyárkerti fogadásunkon. Augusztus 20-án az olimpiai érmesek meghívást kaptak a Karmelita Kolostorba, onnan csodáltuk a tűzijátékot, miközben a miniszterelnök, a sportért felelős államtitkár és a MOB elnöke is odajött hozzám. Az interjúk nagy részén már túl vagyok, de a felhajtás még tart: folyamatosan kapom a megkereséseket, hogy az elkövetkező hetekben, hónapokban hová menjek, pedig nem szeretem körülöttem a hajcihőt, alapvetően a tömegben is idegenül érzem magam. Ha tehetem, kerülöm is az ilyen helyeket, de ez most a siker velejárója, amit viselnem kell.

– Mellesleg hol őrzöd az aranyérmedet?

– A veszprémi otthonunkban – ahol a magyar és az olasz agarunk is vigyázz rá –, egy vitrinben van a többi érmem mellett, becsomagolva a dobozában, ahonnan csak akkor veszem ki, ha kérik, hogy mutassam meg.

– Álmodtál valaha az olimpiai bajnoki címről?

– Ha arra gondolsz, hajdanán nem azért kezdtem el úszni, hogy olimpiai bajnok legyek. Mikor elkezdtek jönni az eredmények, megfogalmazódott bennem, hogy a történet vége egyszer olimpiai dobogó lehet, majd a tokiói ezüstérmem után egyértelművé vált, hogy megszerezhetem az első helyet is. Azonban nem lettek volna álmatlan éjszakáim, ha a francia fővárosban másnak a nyakába kerül az aranyérem.