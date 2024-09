Ebben az évben már rendeztek ultrafutó-vb-t Balatonfüreden, a 48 órás viadal (május végén-június elején) nagy sikert aratott, a futók és velük érkező vendégek imádták a várost, dicsérték a versenyt.

Csütörtökön délben rajtol a hat napos futás a füredi kempingben Archív fotó: Pesthy Márton

Most egy kicsit tovább maradnak a futók, csütörtökön délben indul a GOMU-EMU hat napos világbajnokság, egyben magyar bajnokság. A megmérettetés már jelentős múltra tekint vissza a városban, most viszont a még a korábbiaknál is színvonalasabb futás várható. A létszámlimit betelt, közel 120-an állnak majd rajthoz. A magyar csapatot összesen 17-en alkotják, 13 férfi és 4 nő, köztük a címvédő Beda Szabolcs és Viktoria Brown (utóbbi a Balatonfüredi AC színeit is képviseli).

Összesen 27 ország futói mérettetik meg magukat, többek között érkezett versenyző Németországból, Spanyolországból, Franciaországból, az Egyesült Államokból, Argentínából, illetve a Fülöp-szigetekről is.

A résztvevők csütörtökön délben indulnak és hat napon át gyűjtik a kilométereket egy közel 900 méteres pályán.

Az ultrafutás általában az idősebbek sportja, így a mezőnyben is többségben vannak a középkorú hölgyek és urak. Akad persze huszonéves versenyző is, a korelnök pedig a 85 esztendős Bozó Pál, aki rendszeres résztvevője a füredi eseménynek, és tavaly több mint 369 kilométert teljesített.