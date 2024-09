Különböző korosztályokban vannak versenyzői az egyesületnek. A rendszeres edzések mellett év közben a sportolók játszanak a Magyar Kézilabda Szövetség keretein belül megszervezett gyermek kézilabda-bajnokságban, ahol területi alapon a térség kézilabda csapataival találkoznak havonta két alkalommal, korosztálytól függően, a teljes tanév során. Emellett a diákok és az edzőik is részt vesznek a Magyar Diáksport Szövetség Diákolimpia versenyein, ilyenkor a Zirci Reguly Antal Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola képviseletében állnak pályára. Mindkét versenysorozatban szép eredményeket értek el a csapatok a 2023-2024-es szezonban, amely a tanév végével lezárult.

Izgalmas évad elé néznek a zirci kézis lányok, rendszeresen pályára fognak lépni különböző versenysorozatokban

Forrás: Zirc Kézilabda Sportegyesület

Idén májusban kiemelkedően jól sikerült a bemutatkozás a Pünkösdi Kézilabda Torna rendezvényen, Kalocsa, Kecel és Soltvadkert térségében, ugyanis két korosztályban, a tizenhárom és a tizennégy évesek közt is elhódították a zirciek a kupagyőzelmet, és a legeredményesebb játékosok is csapataikból kerültek ki. Az egyesületben azonban nem fejeződött be a kézilabdázás az iskolai tanév végével, azt aktív nyári időszak követte. Július első hetében a 2008-as születésű lány- és a 2010-es születésű fiúcsapat utazott el a szlovéniai Koperbe, hogy a harmincadszor megszervezett nagy nemzetközi kézilabdatornán, az Eurofest rendezvényén képviseljék egyesületüket és Zircet. A több mint kétszáz csapat és több mint háromezer sportoló részvételével zajló egész hetes tornán lehetőség nyílt számos ország csapataival megmérkőzni, és tapasztalatokat, barátságokat szerezni. Fáradtan, de rengeteg élménnyel gazdagodva érkeztek haza a bakonyiak.

Különböző korosztályokban vannak versenyzői Zircen a kézilabdázók utánpótlását nevelő egyesületnek

Rövid pihenő után azonban újra elkezdődtek az edzések, mert a 2010-es születésűek fiúcsapata meghívást kapott a csehországi Brno városába, augusztus utolsó teljes hétvégéjére. Egy tízcsapatos mezőnyben ismét lehetőség nyílt a kézilabda gyakorlására.

A kézisek a város sportéletét erősítik, idén két csapatuk is az önkormányzat díjazott sportcsapata lett, és a Zirc Város Utánpótlás Sportolója címet a felső korcsoportban játszó lánycsapat egyik tagja kapta. Az egyesület bekapcsolódott abba a rendezvénysorozatba, amit a helyiek abból az alkalomból szerveztek, hogy negyven évvel ezelőtt lett Zirc város. A születésnap alkalmából meghívásos kézilabdakupát rendeztek.