Zajlottak az események az elmúlt napokban a veszprémi kézilabdacsapat háza táján. Az együttes futószalagon játssza a meccseket, miközben a legmagasabb célokat tűzte ki maga elé. A legutóbbi Bajnokok Ligája összecsapáson sajnos súlyos sérülést szenvedett a csapat egyiptomi balátlövője, Jehia el-Dera, akinek a térdében az elülső keresztszalag károsodott és ebben az idényben valószínűleg már nem léphet pályára. Pótlására felröppent Aron Pálmarsson neve, a 34 éves izlandit ismerik a bakonyiak, hiszen a THW Kiel, a Barcelona és az Aalborg mellett játszott Veszprémben is. Pálmarsson nemrég hazaigazolt és nem tűnt mozdíthatatlannak a Hafnarfjördur csapatától.

Az izlandi irányító, Aron Pálmarsson visszatért a veszprémi kézilabdacsapathoz

Aron Pálmarsson jövő nyárig írt alá

A Veszprém HC hétfőn hivatalosan is bejelentette: "Vezetőedzőnk, Xavi Pascual kérésére azonnali hatállyal szerződtetjük egykori játékosunkat, Aron Pálmarssont. Az izlandi válogatott irányító a 2025/26-os szezon végéig kötelezte el magát."

Ahogy a bakonyiak közleményükben írják, Aron Pálmarsson neve mindenki számára ismerősen csenghet, hiszen az izlandi balátlövő 2015 és 2017 között, két szezonon keresztül már erősítette csapatunkat. Innen 2017-ben pont a Xavi Pascual által irányított Barcelonához igazolt, ahol négy szezont húzott le. Ez idő alatt 4-szer nyert spanyol bajnokságot és Spanyol Kupát is, valamint egyszer a Bajnokok Ligája trófeát is a magasba emelhette. 2021-ben új kihívást keresett, amit az Aalborg alakulatánál talált meg. Hároméves szerződést írt alá a dánokkal, azonban két év után, két Dán Szuperkupával és egy Dán Kupával a zsebében hazatért nevelőegyesületéhez, az izlandi FH Hafnarfjarðar-hoz. Bő egy év elteltével pedig Xavi Pascual kérésére visszatér Veszprémbe.

Fazekas Gergő neve is felmerült

„Nagyon sajnálom ElDeraa sérülését. Ahogy vezetőedzőnk is nyilatkozta, mindig szörnyű ilyet látni – még az ellenfélnél is –, de természetesen saját játékosnál ez még rosszabb érzés. A legfontosabb, hogy innen is gyors felépülést kívánok neki. Ahogy már a korábbi nyilatkozataimban is egyértelműen elmondtam, szükségünk van egy játékosra a belső posztokon. Sajnos a csütörtöki történések még inkább megerősítik ezt az álláspontomat. A gondolatmenetemet azzal kell kezdenem, hogy az előző szezon végén három kulcsjátékos is (Andreas Nilsson, Kentin Mahé és Yahia Omar) távozott a csapattól és ennek ellenére nyáron az idei szezonra csak egy új játékos, Nikola Grahovac igazolását – aki egy nagyon jó játékos – jelentette be a klub. Luka Cindric-et már az idei szezon elején sikerült leigazolni új vezetőedzőnk kérésére. Ha csak a számszerűséget vesszük alapul, már abból is látszik, hogy igazán szükségünk van egy belső poszton bevethető játékosra. Továbbá figyelembe kell vennünk a szezon azon specialitását is, hogy a nyári felkészülés az olimpiai játékok miatt szinte teljes egészében kimaradt. Természetesen Fazekas Gergő neve merült fel elsőként, hiszen ő a mi játékosunk, de sajnos a kölcsönadási szerződése nem tartalmaz visszahívási opciót, valamint a BL-ben csak a csoportkört követően tudtunk volna rá számítani. Nagyon örülök Aron Pálmarsson érkezésének, nem beszélve arról, hogy mind a klubjával, mind vele ilyen gyorsan sikerült megállapodnunk a szerződéses feltételekről. Köszönjük az FH Hafnarfjarðar segítségét a játékos játékjogának megszerzéséhez. A szakmai döntéseket és a játékosok kiválasztását teljes mértékben a vezetőedzőre és a sportigazgatóra bízom, hiszek a hozzáértésükben és a megalapozott választásaikban” – nyilatkozta Bartha Csaba, a veszprémi egyesület vezérigazgatója a klub honlapján.