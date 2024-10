A Veszprém HC csütörtökön a dán Fredericia HK ellen játszott Bajnokok Ligája csoportmérkőzést, amelyen begyűjtötte a pontokat. A találkozó, amelynek napján röppent fel Aron Pálmarsson visszatéréséről szóló hír, több szempontból is érdekes volt. Először is sajnos súlyosan megsérült Jehia el-Dera, az egyiptomi balátlövő térdszalag-szakadást szenvedett, így hosszú időre kiesett a csapatól. Természetesen az eset sokkolta a társakat, a bakonyiak eléggé bizonytalanul, sokat hibázva kézilabdáztak, amit a fiatal és rutintalan vendég együttes kihasznált. A Fredericia szorossá tette a küzdelmet, még az utolsó percben is felzárkózott mínusz egyre, végül 34-32-es eredménnyel ért véget a meccs. Az összecsapást követően el-Dera sérülése volt a fő téma, ami ugyanakkor felerősítette a Pálmarssonnal kapcsolatos pletykákat, a rutinos izlandi ugyanis akár képes lenne helyettesíteni az egyiptomit.

Sajtóhírek szerint Aron Pálmarsson a veszprémi kézilabdacsapatban folytatja pályafutását. Az izlandi irányító korábban már szerepelt a bakonyiaknál. Pálmarsson (a labdával) legutóbb 2022 tavaszán járt a Veszprém Arénában

Fotó: Penovác Károly / archív

Aron Pálmarsson érdekes körülmények között távozott

Aron Pálmarsson 2015-ben érkezett Veszprémbe a THW Kiel csapatától, mint a világ egyik legjobbja. Az izlandi válogatott irányító, balátlövő a bakonyiakkal magyar bajnok és kupagyőztes lett (kétszer-kétszer), a Bajnokok Ligájában pedig ezüst- és bronzérmes. Érdekesség, hogy a 2016-os BL-kírásban ő lett a négyes döntő legjobb játékosa, és egy évvel később is bekerült az all-star csapatba.

Pálmarsson szerződése 2018-ig szólt, de a remek kézilabdázó ezt nem töltötte ki, már 2017-ben távozott, a Barcelona alakulatához igazolt. A felek válása nem volt zökkenőmentes, bár a szurkolók csak találgathatták az okokat, annyi bizonyos, hogy történt valami a háttérben, ami miatt megromlott a viszony az izlandi játékos és a klub vezetősége között.

Ez már régen történt, a drukkerek emléke azonban él az esetről. Pálmarsson a folytatásban négy évet töltött Barcelonában, majd két idényben a dán Aalborgot erősítette. Ezen időszak alatt az izlandi mindössze egy alkalommal, 2022 májusában játszott veszprémi közönség előtt, és a fogadtatása nem volt éppen barátságos.

Aron Pálmarsson tavaly hazaigazolt, jelenleg a Hafnarfjördur kézilabdázója, a handball-planet.com szerint nem sokáig, mert Veszprémbe készül. Az irányító 34 éves, képességei alapján tudna segíteni a Veszprémnek, kérdés, hogy milyen az erőnléti és egészségi állapota. A másik nagy kérdés: milyen fogadtatást kapna a Veszprém Arénában, illetve hogyan reagálnának arra a szurkolók, ha esetleg nem megy neki a játék?