Vasas SC-Szent Benedek RA 3:1 (-15, 21, 23, 18)

Balatonfüred: várat még magára az első siker

Fotó: Vasas Röplabda/Facebook

Budapest, 150 néző. V.: Sík, Adler.

Vasas SC: Sinka 6, Zsombók A. 5, Kiss N., Kiss L. 6, Rieder 8, Zsombók E. 3. Csere: Stankovics, Balogh E. (liberók), Engin 2, Altorjay 13, Botyánszki 14. Edző: Kőnig Gábor.

SZBRA: Gilibic 10, Szakály 13, Susic 6, Jelinkova 22, Szabó K. 5, Kapronczai 4. Csere: Nagy E. (liberó), Vajai 1, Hőbe. Edző: Tomas Varga.

Kőnig Gábor: – Ez a meccs olyan volt, mint az első, csak ez más miatt. Tudtuk, hogy lehet esélyünk, emiatt idegesen, görcsösen kezdtünk, nem jöttek elő sem a gondolatok, sem a megoldások, nem voltunk precízek, a fürediek pedig kényük-kedvük szerint támadtak. A cserékkel sikerült megtalálnunk azt a hét embert, akikkel működött a játékunk, s szépen, lassan át is vettük a találkozó irányítását. Voltak hullámvölgyek, de ez minden meccsben benne van.

Tomás Varga: – Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, az első szettben taktikailag és játékban is az ellenfelünk fölé tudtunk kerekedni. A második szettben visszaesett a nyitásintenzitásunk, ez nagy hiba volt, és sok energiát emésztett fel a folyamatos zárkózás is. A harmadik és a negyedik szettben sajnos a szintén fiatal erőkből álló ellenfelünk akarata érvényesült, hasonló képességű cserék érkeztek a pályára, ez is mutatja a rivális erősségét. Pontosan azért vágtunk bele a jelenlegi rendszerünkkel az idénybe, hogy a nagyon fiatal magyar játékosaink minél több hasonló szituációval találkozzanak és ezáltal fejlődjenek, erősödjenek.