Ahogyan azt beharangoztuk, a magyar válogatott Balatonfüreden versenyezett a backyard ultrafutó világbajnokságon, amelyen mindegyik nemzeti együttes saját otthonában futott egy helyszínen. A résztvevők online tudták követni a többiek eredményét. A mieink 15 fős csapata összesen 658 kört teljesített, ez 4412.548 kilométert jelentett összesen. A balatonfüredi futás tehát összességében jól sikerült a magyar válogatottnak, de lássuk a részleteket!

Jól sikerült a balatonfüredi futás a magyar backyard ultra válogatottnak, amely a 12. helyet szerezte meg a nemzetek rangsorában.

Forrás: a szervezők

Először is: mi az a backyard ultra?

A backyard az ultrafutás egy olyan szakága, amelyen közel hét kilométert kell teljesíteni egy körpályán. Erre maximum egy óra áll rendelkezésre és minden órában új kör indul. Egy futó addig van versenyben, amíg egy óra alatt beér és el is tud indulni a következő körben. A csapat világbajnokságon 15 fős együttesek mérik össze tudásukat, és az eredmények összeadódnak.

A magyarok tehát együttesen 658 kört teljesítettek. Baranyai Máté csapatvezető beszámolója szerint büszkének kell lenni a világbajnokság 12. helyére, ugyanakkor akadnak tanulságok is.

„A korábbi egyéni eredményeink alapján ez lehetett volna 13-14. hely is, kis szerencsével 10-11. pozíció. Tudom most valami értékelést kéne adnom, de nagyon nehéz, mert aki nem volt ott, nem lélegzett együtt a csapattal, nem látta az egyéni kínokat, drámákat, az nehezen érti, vagy tudja kezelni a számok alakulását. Ami biztos. A backyard szakág fejlődése töretlen, a csúcsok egyre magasabbra szállnak, az ellenfelek egyre erősebbek, egységesebbek. Az alapelképzelést, miszerint együtt haladunk picit tovább, mint 2 éve - nem sikerült megvalósítani, az együtt 40 körig eljutás álmát több sérülés is keresztül húzta. A dominó elv pedig hasonlóan a 2022. évi versenyhez, sajnos szinte ugyanúgy működött. A szuper, több mint 50 körös magyar rekord javításában igen sokat segített a rutinos futóink stabil 50+-os eredménye /egyéni csúcsokkal/, a nagyszerű segítők és önkéntesek kiemelkedő hozzáállása és munkája, a napközben kellemes időjárás és talán még a helyszín, illetve a versenyközpont adottsága is - és nem utolsósorban Edit extra női teljesítménye.” - fogalmazott értékelésében, amelyet a Magyar Ultrafutó Liga hivatalos Facebook-oldalán is közzétett.