Balatonfüredi KSE–Carbonex-Komló 30-27 (15-11)

Balatonfüred, 400 néző. Vezette: Altmár, Horváth. Balatonfüred: Deményi – Hornyák 4 (2), Rozman 1, Németh B. 1, Vasilev 2, SZÖLLŐSI 4, BÓKA 3. Csere: Andó (kapus), Kljun 3, SZMETÁN 4 (2), URBÁN-PATOCSKAI 5 (2), Sretenovic 2, Simotics 1. Edző: Kis Ákos.

Komló: Merkovszki – Bogdanic 1, Rotim 3, Ostojic, Borsos, JERKOVIC 11 (4), MENYHÁRT 4. Csere: Siavoshi (kapus), SZRNKA 5, Váczi 1, Ács 2, Varga Sz., Urbán, Gulyás, Bodnár. Edző: György László.

Kiállítások: 6, ill. 16 perc.

Hétméteresek: 8/6, ill. 5/4.

A hazaiak annak reményében várták az izgalmasnak ígérkező mérkőzést, hogy ha nyernek, megelőzik a tabellán előttük álló vendégeket, akik pedig le akarták másolni az előző itteni fellépésüket, mikor győztek – egy időntúli hétméteressel. A fürediek már az elején feszes falat húztak a kapujuk elé, amivel pontatlanságokra kényszerítették a bizonytalan ellenfelüket (3-0), akik hat–kettőnél időt kértek: az eligazításkor kapust is cseréltek, s bár felzárkóztak (6-4), negyedóra után négy góllal álltak jobban Hornyákék (9-5). Kis mester tanítványai biztos kézzel értékesítették a helyzeteiket, és ha a beállót sikerül jobban megjátszaniuk, a feleket nem csak három-négy találat választja el egymástól (11-7). A fürediek így is magabiztosan álltak a lábukon, aztán a támadásban féloldalas rivális még keményebb üzemmódra váltott: újabb kétperces büntetéseket kaptak, majd egy piros lapot is, de hogy felment náluk a pumpa, azzal a BKSE zökkent ki a játékból (11-9). Szerencsére a zavar nem tartott sokáig, a helyi kedvencek rendezték a soraikat: a félidő végén újra okosabb és nyugodtabb előadással szolgáltak (15-9).

Noha a szünet előtt a komlóiak faragtak a hátrányukból (15-11), kisvártatva megint hat találat volt a csapatok közötti különbség (18-12). A vetélytárs ebben a játékrészben már koncentráltabbnak tűnt, és miként az rájuk jellemző, nem adta fel a csatát, igaz, a néha már durvaságba hajló keménységüket nem óhajtották levetkőzni – így a tópartiak gyakran kerültek emberelőnybe (19-15). Ahogy korábban, ez a második félidőben is a füredieket zavarta meg, a Jerkovic vezérelte komlóiak meg is érkeztek a lendületüket vesztett, labdákat eladott mieinkre (21-19). Még jó, hogy Urbán-Patocskaiék esze és szíve a helyén volt, a szorult helyzetből megint sikerült kivágniuk magukat (24-19). Persze teljesen megnyugodni nem lehetett, mert a vetélytárs gondoskodott arról, hogy a sok hibával tarkított párharc később is hullámzón, öt perccel a vége előtt szoros lett az állás (26-24), ám Szöllősi villanása pontot tett a lényegi kérdésekre.