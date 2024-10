A Kis Ákos edzette tópartiak múlt héten közel álltak az „ikszhez”, a győzelemért alaposan megdolgoztatták az FTC-Green Collectet (27-25). A vendégeknek volt keresnivalójuk a Népligetben, a második félidei produkciójukkal rászolgáltak volna az egyik pontra: öt perccel a lefújás előtt még egyformán álltak a felek, a véghajrá – Andó bravúrjainak is köszönhetően – 25-24-ről indult, ám a döntő pillanatokban ki nem kényszerített hibákat vétettek.

Ezúttal azon komlóiakat fogadják, akik jól rajtoltak az NB I-ben, ott jelenleg a hatodik helyet foglalják el. A Tim Bogdanic, Srecko Jerkovic és Menyhárt Máté tolta gárda az eddig megszerzett öt pontja két diadalból (NEKA és FTC), illetve egy döntetlenből (Dabas KC) tevődik össze, miközben a gyöngyösiekkel és a tatabányaiakkal nem bírtak. Az otthonukban szinte senki sem mehet biztosra ellenük, de most mifelénk „randevúznak” az együttesek. Ha a négy ponttal a hetedik pozíciót elfoglaló fürediek úgy tüsténkednek, mint a zöld-fehérek ellen a nagyszünet után, akkor nem lehet gond, érett játékot produkálva két vállra fektethetik a jó játékerőt képviselő vetélytársat. A BKSE-nél a héten egyrészt a hibák kijavítására törekedtek, másrészt azon fáradoztak, hogy feszes védekezéssel és kreatív támadásokkal lepjék meg a komlóiakat, akikről köztudott, hogy egyetlen csatát sem adnak fel idejekorán. A fürediek persze főként a saját előadásmódjukkal óhajtanak foglalkozni, megmutatnák, hogy egy egységes közösségként valójában mire képesek. Ha hétvégén jó tempót diktálnak, megbecsülik a labdákat és a legjobbhoz közelítő tudásuk szerint viaskodnak, akkor győzelemmel hálálhatják meg a híveik támogatását. Ám mint mindig: most is a hit lehet a siker egyik kulcsa.





Németh Balázsék újabb hazai két pontra hajtanak Fotó: Nagy Lajos