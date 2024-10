A ferencvárosiak az ötödik forduló előtt úgy foglalják el a negyedik helyet, hogy csak három fellépésen vannak túl: a rajton kikaptak a Carbonex-Komlótól (29-30), majd pompás műsort előadva legyőzték a MOL Tatabányát (41-33) és a Dabas KC-t is felülmúlták (35-32). A Borbély Ádám, Nagy Bence, Győri Mátyás, Lékai Máté és Ancsin Gábor nevével fémjelzett együttes minden bizonnyal évadbeli harmadik diadalára készül. Ha jó formát fognak ki, látványos attakokkal képesek szolgálni, miként az is nagy erényük, hogy a kispadjukról remek képességű sportolók küldhetők a pályára, így rendszerint jól bírják a hatvan perceket.

A tópartiaknak nem lesz könnyű kicsavarni a kezükből a csata irányítását, azt Lékaiék nem is engednék ki, de ha a tabellán két győzelemmel és két vereséggel a hatodik helyen álló gárda úgy teljesít, mint legutóbb a NEKA ellen, akkor bármi megtörténhet. Az akadémisták elleni gálán gond nélkül gyűjtötték be a pontokat (40-24), pazar produkcióval szolgáltak, miközben elől és hátul is taktikusak voltak, Deményi kapus szenzációsan védett. Mivel az akkori kézilabdájuk igazán magas szintet képviselt, a veszprémiek és a szegediek kivételével szinte mindenki ellen lehet sanszuk. Az ősszel eddig a Denis Vasilev, Tim Rozman, Hornyák Péter, Németh Balázs és Deményi Xavér által tolt, jól felkészített fürediek csak akkor állhatnak helyt, tarthatják jól magukat, ha hatástalanítják a mostanság hullámzó Fradi erősségeit. Fő feladatuk a védelmük stabilizálása lesz, a betörések és bejátszások megakadályozása, de emellett az is szükségeltetik, hogy a kritikus helyzetekben jó döntéseket hozzanak.