MOL Tatabánya KC–Balatonfüredi KSE 26-26 (14-12)

Kis Ákos csapata értékes pontot szerzett

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló Archív

Tatabánya, 2000 néző. Vezette: Bócz, Wiedemann. Tatabánya: SZÉKELY 1 – RODRIGUEZ 3, MARAS 5, Havran, Topic 3, Dissinger, Krakovszki 3 (2). Csere: Bartucz (kapus), Ntanzi 3, Enomoto, Przytula 2, Plaza 2, LEMOS 3, Damatrin 1 (1). Edző: Cristian Ugalde.

Balatonfüred: ANDÓ – Hornyák 3 (2), Rozman 1, Németh B. 2, VASILEV 3, Varga M. 1, BÓKA 4. Csere: Deményi (kapus), Szmetán 2 (1), Sretenovic 2, Szöllősi 1, Kljun 3, Simotics 1, URBÁN-PATOCSKAI 3 (1), Klucsik. Edző: Kis Ákos.

Kiállítások: 4, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 5/3, ill. 5/4.

A „Bányász” kezdett valamivel jobban (3-1), de mert a vendégek két perc alatt csináltak egy nulla–négyes szériát, hamar fordult a kocka (3-5). Noha Andó most is ihletett formában védett – hétméterest is hárított –, a vetélytárs gondoskodott arról, hogy a derbi hullámzó maradjon (6-5), majd két-három gólos előnyre tett szert (9-6). A félidő hajrájában Vasilevék faragtak a hátrányukon (13-12).

Az együttesek a fordulás után felváltva találtak be, így Topicék tartották a szűk előnyüket – a hibákkal tarkított, nem túl magas színvonalú, ám izgalmas mérkőzésen (17-15). Hosszú idő után a BKSE visszavette a vezetést (22-23), majd elléptek két góllal (23-25). Aztán a Tatabánya kiegyenlített, de Bóka villanásával, fél perccel a lefújás előtt megint a fürediek örülhettek (25-26), amire az előző két évad bronzérmese egy időn túli hétméteressel felelt.

Cristian Ugalde: - Nem vagyok elégedett a döntetlennel, amihez hozzájárult, hogy sok lehetőséget hagytunk kihasználatlanul.

Kis Ákos: - Örülök az egy pontnak, mert szerintem itt kevés csapatnak terem majd babér. Az viszont elszomorít, hogy ezúttal nem tudtuk megvalósítani azt a játékot, amit az elmúlt időszakban nyújtottunk, főként a lerohanásaink, illetve a visszarendeződésünk nem működött.