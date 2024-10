Gyorsan kiderült, hogy nem annyira egyszerű a játék, hiába ismerjük a szabályokat, kell egy kis idő és némi gyakorlás, mire (alapszinten) űzni is tudjuk a sportágat. Meg kell szokni például azt, hogy a curlingesek cipőjének a talpa egyszerre tartalmaz csúszást segítő és csúszást gátló részeket, ezekkel pedig ügyesen kell bánni. Sokan ezt máris be tudták mutatni, a jéghez szokott sportemberek hamarabb belejönnek a curlingbe is.

Aki kilátogatott a nyílt napra a veszprémi jégcsarnokba, az egy jó hangulatú, érdekes programon vett részt. Elképzelhető, hogy lesz még folytatás.