FC Ajka-Kazincbarcika 1-1 (0-1)

FC Ajka: nagy csatában szereztek egy pontot a hazaiak

Fotó: Gyarmati László

Ajka, 800 néző. V.: Zierkelbach P.

Ajka: Szabados – Tóth G. (Doncsecz 80.), Tar, Kenderes, Csemer – Kopácsi, Csizmadia Z. (Sejben 59.) – Kovács N., Zsolnai, Borsos F. (Nagy K. 71.) – Szarka Á. (Bobál 59.) Edző: Schindler Szabolcs.

Kazincbarcika: Fadgyas – Bacsa B., Polgár K., Debreceni Á., Demeter M. – Varga J. – Szabó M. (Pintér 64.), Kártik (Ferencsik 83.), Lucas, Bódi Á. (Herjeczki 83.) – Pethő B. (Katona 73.) Edző: Erős Gábor.

A jó formában lévő vendégek kezdték magabiztosan a labda járatását, majd a 9. percben veszélyeztettek. Bódi 25 méteres szabadrúgása kanyarodott jól, ám megpattant a játékszer a sorfalon. Az első hazai próbálkozásra 16 percet kellett várni, ekkor Zsolnai fejesét kellett hatástalanítania Fadgyasnak. A 23. minutumban Kártik-Bódi volt a labda útja, utóbbi egy mélységi indítással Pethő Bencét hozta játékba, végül a vendégek támadója két ajkai védő között, 16 méterről kapásból kilőtte a kapu jobb alsó sarkát, 0-1. A 31. minutumban közel járt az Ajka az egyenlítéshez, de Kovács löketét könnyedén védte a kazincbarcikai hálóőr. A 36. percben közel járt Pethő a duplázáshoz, de Szabados nagy lélekjelentéttel ütötte el a labdát a támadó elől.

Fordulás után a hazaiak kétszer is veszélyezettek Szarka révén, de nem volt szerencséje a támadónak. A 72. minutumban Bódi mintegy 28 méterről vette célba az ajkai kaput, de a lövés a felső lécen csattant. A hajrában elképesztő nyomást helyezett a bakonyi együttes az ellenfelére. A 87. percben Nagy Krisztián ívelte be balról a labdát, a középen érkező Bobál pedig határozottan fejelt a hálóba, 1-1. A 89. percben Zsolnai dönthette volna el a találkozót, de a kapufát lőtte telibe. Alig két perccel később a vendégek is kapufát lőttek, majd Szabadosnak kellett hatalmas bravúrral hárítania. Az izgalmas csata végén így egy-egy ponttal gazdagodtak a csapatok.