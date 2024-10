Jelinkó Katalin, a Gyulaffy László Német Nemzetiség Nyelvoktató Általános Iskola igazgatója. Az intézmény nyerte meg idén is a Fuss az iskoládért! elnevezésű sporteseményt

Édesapja először nem javasolta a tanári pályát

- Szerintem a futás előtt már mindenkinek az agyára megyek – utalt arra Limpergerné Czigler Anikó, hogy a hajrában lépten-nyomon azt kutatja, ki nem jelentkezett, iratkozott fel még az eseményre. Ez persze nem öncélú dolog, a mozgás, az egészségesebb életforma népszerűsítése mellett fő cél, hogy anyagi forrást szerezzen iskolájának. A győztes idén 500 ezer forinttal gazdagodott, van mire költeni. Ahogyan a korábbi nyereményeknek is jó helye lett, játékokat és sporteszközöket vásárolt belőle a Gyulaffy.

- Nagyon lelkes volt mindenki, jó ezt látni. Mások is látják, hogy mennyi munkát teszünk bele, sokan szeretnék ezt az utat követni. Nagy köszönet a szülőknek, akik több településről is elhozták gyermekeiket. A kollégák munkáját is ki kell emelnem, ebben az iskolában mind egyfelé húzunk, ami nagyon fontos. Idén tudtuk a legtöbb embert mozgósítani, most szerepeltünk a legjobban, de akadnak további céljaink, szerintem van potenciál még a csapatban. Többen mondták már nekem, hogy „Anikó, egyszer eljön az idő, amikor nem ti nyertek”. Azt szoktam válaszolni, hogy ez biztosan így lesz, de nem most.

Anikó néni nem tagadja, megszállott ebben az ügyben, szeretné, ha a gyerekek minél több eszközhöz jutnának a jövőben is. Fontosnak tartja, hogy a lehető legtöbb mozgásformát megismerjék a diákok az általános iskolában töltött évek alatt.