A kontinensviadalon tíz ország 226 versenyzője lépett tatamira küzdelem (kumite) illetve formagyakorlat (kata) versenyszámban. A Griff SE karatékáinak hasznos volt a bajnokság, hiszen Viktória felkészülését jól szolgálta a november végi belga válogató versenyre, míg Bertalan értékes tapasztalatokkal gazdagodott.

A Griff SE versenyzői és edzői nagy reményekkel várják az év további részét

Fotó: Egyesület

A Griff SE karatékái értékes tapasztalatokat és két érmet szereztek

- Amikor a stílusalapító mesterünk 1994-ben elhunyt, akkor sajnos több világszervezetre szakadt a kyokushin karate - mesélte Szalóki Sándor, a Griff SE elnöke, edzője. - Ezek közül az egyik az IKO Kyokushinkaikan Union (IKOKU) szervezet, melynek kontinensviadalára egyesületünk leadta nevezését. Vikinek jól illeszkedett a felkészülésébe a megmérettetés, melyen versenykörülmények között tudott küzdeni Szalai Berta Európa-bajnokkal. Sportolónk számára a következő fontos állomás az antwerpeni kvalifikációs verseny lesz, ahol a tét a full kontakt világbajnokságon való részvétel lehetősége, melyet 2025 májusában Japánban rendeznek. Bercinek ez mindössze a negyedik próbatétele volt, végül két győzelemmel a harmadik helyezést érte el, önbizalom szempontjából nagyon jót tettek neki a meccsek. Nekem is jó volt látni, hogy milyen sokat fejlődött, illetve arról is megbizonyosodtam, hogy milyen irányban kell továbbhaladnunk. Az Eb mezőnyének nagy része a mi szervezetünknél pallérozódó ellenfelek voltak, akikkel majd magyar bajnokságon vagy diákolimpián ismét össze fog tudni csapni – fogalmazott a felkészítő.

Az Eb után sem lassít a Griff SE

Fotó: Haraszti Gábor

- Elégedett vagyok, hiszen éremért utaztam, amit sikerült is megszerezni – összegzett Balogh Bertalan, a Griff SE karatésa. - Rögtön egy debreceni sráccal kezdtem, akivel már korábban is küzdöttünk. Nagyon rutinos és erős volt, szerencsére most sikerült legyőznöm. A második ellenfelemet nem ismertem, szoros, kiegyenlített volt a mérkőzés, sajnos neki jobb volt a hajrája, ezért őt hozták ki a bírók győztesnek. A bronzmeccsen egy fejrúgással tudtam riválisom fölé kerekedni, melynek köszönhetően a dobogó harmadik fokára állhattam – mesélte a fiatal tehetség.