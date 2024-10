Hazatért a Veszprém HC, amely beszámoltunk róla, újabb trófeával gazdagította gyűjteményét, méghozzá nem is akármilyen kupáról van szó, Xavier Pascual alakulata csütörtökön este megnyerte az Egyiptomban rendezett klubvilágbajnokságot. A siker azért is nagyon értékes, mert két sztáralakulatot, a Barcelona és a Magdeburg együttesét is sikerült két vállra fektetni a végső győzelem felé vezető úton.

Hazatért a Veszprém HC, járt a taps a hazatérő bakonyiaknak

Fotó: Veszprém HC/Peka Roland

Természetesen a bakonyi szurkolók is nagyon boldogok voltak, a helyszínen nem sokan tudtak ünnepelni, ezt bepótolandó többen Veszprém Arénánál gyűltek össze és köszöntötték az Egyiptomból hazatérő együttest. Járt a taps a veszprémi kézilabdázóknak, és a szurkolók közül többen is a magasba emelték a klubvilágbajnoki trófeát.

Rangos trófea kerül a veszprémi vitrinbe

Fotó: Veszprém HC/Peka Roland

„Először is, nagyon boldog vagyok a csapatom teljesítménye miatt, a klubomnak, a szurkolóinknak, mindenkinek egyik nagy vágya teljesült ezzel. Két hónapja dolgozunk együtt és sikerül egy ilyen nagyszerű trófeát hazavinnünk és nem mellesleg bebiztosítottuk a helyünket a jövő évi klubvilágbajnokságon is. Azt hiszem ez nagyon fontos. Büszke vagyok a csapatomra, akik küzdöttek az elejétől kezdve. Volt két sérült játékosunk, akik az első meccseken nem tudtak a segítségünkre lenni, de az elődöntőben és a döntőben sokat tettek értünk. Fejlődnünk kell még, ez csak az első lépcsőfok volt ebben a szezonban. Fent kell tartanunk ezt a lendületet, hogy készen legyünk a következő kihívásokra.” - értékelte a klubvilágbajnoki teljesítményt klubja hivatalos honlapján Xavier Pascual vezetőedző.

Fotó: Veszprém HC/Peka Roland

Nedim Remili csapatkapitányként segítette övéit az egyiptomi tornán. A francia fantasztikus teljesítményt nyújtott. „Sokat jelent számomra és nem csak nekem, de az egész klubban mindenkinek! Próbálunk felépíteni valami nagyszerűt itt és tegnap sikerült történelmet írnunk, ez nagyon jó érzés. És mindenképpen reményteljes a jövőre nézve. Nagy büszkeség volt számomra, hogy a kapitánya lehettem ennek a csapatnak, ezen a tornán. Ez olyasmi, amire emlékezni fogok egész életemben, hiszen először voltam csapatkapitány, ráadásul sikeresen. Nagyon várom a folytatást, mit tudunk összehozni a jövőben, ha hiszünk benne, mindent el tudunk érni. Keményen dolgozunk, biztosan lesznek még hullámvölgyeink, de ha bízunk magunkban, minden lehetséges és remélhetőleg még több trófeát sikerül majd begyűjtenünk.”