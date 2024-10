KK Ajka-DEAC 27-30 (11-16)

Kézilabda: hazai pályán kapott ki az Ajka

Archív fotó: Gyarmati László

Ajka, 200 néző. V.: Csányi, Tóth.

KK Ajka: Baracskai, Benkő (kapusok), Bodnár 3, Zvolenszki, Horváth 2, Jávor 4, Mezei 8 (6), Szücs, Gyene

2, Rosta, Szabó 1, Nagy, John 6, Orbán 1, Buri. Edző: Velky Péter.

DEAC: Boros 3, Hermann (kapusok), Kovács B. 1, Bakó, Kiss R. 4, Kurucz 6, Csabai, Fülöp, Radvánszki 6, Illés 4 (1), Szolnoki, Kiss A. 2, Pethő 4 (1), Kerezsi, Tusjak, Portik-Dobos. Edző: Mándi Norbert.

Kiállítások: 6, ill. 4 perc.

Hétméteresek: 6/6, ill. 2/2.

A hazaiak rendkívül jól kezdték a találkozót John három góljának köszönhetően öt perc után 3-1 szerepelt a táblán, sőt ezután is lendületben maradt a KK Ajka és tíz perc után már hárommal vezetett (6-3). Ekkor a hajdúságiak edzője időt kért, rendezte a sorokat, ami után csapata 9-3-as szériát produkált (9-12). A hazai oldalon Velky mester is időkéréssel próbálta kizökkenteni a vendégeket, de ez kevésbé sikerült, ugyanis tovább nőtt a különbség a szünetig. A második félidőt két ajkai gól vezetett be, de a debreceniek gyorsan vissza állították 5-6 gólos előnyüket. A hazaiak mindent elkövettek, hogy közelebb zárkózzanak, próbálkoztak a hét a hat elleni játékkal is, de sok hiba csúszott ebbe is, amit könnyű gólokkal büntettek a vendégek (23-30). Az utolsó percekben a zöld mezesek még kozmetikáztak az eredményen, de a debreceniek győzelme már nem forgott veszélyben.

Veszprém Handball Academy U21–Százhalombattai KE 33-24 (17-13)

Veszprém 100 néző. V.: Garai, Varasdi.

Veszprém: Győri N., Várady-Szabó (kapusok), Szujó 3, Szabó L. 2, Edwards, Janowszky 4, Dopjera, Hoffmann 6, Apró 8 (3), Török-Vida, Birnbauer 3, Fenyő, Balogh, Horváth P. 2, Gáncs-Pető 2, Kardos 2. Edző: Tombor Csaba.

Százhalombatta: Kovács B., Kovács J., Kreisz 1, Fekete 2, Körtélyesi 2 (1), Keresztes 3, Szabó B. 2, Mogyorósi 4, Szövérdffy, Zatureczki 3 (1), Gálli, Kis Molnár, Félegyházi, Gyurcsovics 2, Csikós 3, Schultheisz 2. Edző: Koncsár Gergely

Kiállítások: 12, ill. 2 perc

Hétméteresek: 3/3, ill. 5/2

Magabiztos játékkal rukkolt elő a Veszprém, amely hamar 3-4 gólos előnyre tett szert. Janowszky Botondék előnye a szünetre sem olvadt el. A második játékrész a hazaiak számára indult jobban, ugyanis a vendégek közel nyolc percig nem találtak be, ezt pedig Tombor Csabáék alaposan kihasználták. 45. perc: 27-17. A hajrában minimálisan kozmetikázott az eredményen a Százhalombatta, de nem fért kétség a Veszprém győzelméhez.