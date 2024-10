Kézilabda NB I: mutatjuk az eredményeket

Kézilabda NB I Nem vallott szégyent a BKSE a Ferencváros otthonában

Fotó: Archív / Nagy Lajos / Forrás:

Kézilabda NB I:FTC-Green Collect– Balatonfüredi KSE 27-25 (14-11)

Budapest, 700 néző. Vezette: Héjja, Kónya.

FTC: BORBÉLY – LÉKAI 6 (2), Ancsin, Karai 1, Debreczeni 1, NAGY B. 8, Kovacsics 3. Csere: Győri K. (kapus), Bujdosó 3, Ónodi-Jánoskúti 2, Fűzi 1, Prainer, Juhász 1, Tóth Á., Csörgő 1. Edző: Pásztor István.

Balatonfüred: ANDÓ – Hornyák 2 (1), Kljun 1, Németh B. 1, Vasilev 2, Varga M., Bóka 1. Csere: Sretenovic 3, SIMOTICS 4, Szöllősi B. 2, Rozman 2, Szmetán M. 1, URBÁN-PATOCSKAI 6 (3). Edző: Kis Ákos.

Kiállítások: 12, ill. 8 perc.

Hétméteresek: 3/2, ill. 6/4.

A vendégek a kezdés előtt tisztában voltak azzal, hogy strapás feladat vár rájuk, mégis úgy mentek fel a pályára, hogy megragadják az esélyt. A mérkőzés első negyedórája felettébb hullámzott, miközben itt is, ott is maradt ki büntető, a hazaiak „elléptek” (3-1), de a terheket egymás között jól elosztó, emberelőnyökbe került BKSE fordított (3-4), s noha Andó brillírozott, a 11. percben ismét a rivális állt jobban (6-5). A fürediek jól tartották magukat, s ha kicsivel pontosabbak, még szorosabb is lehetett volna az állás (9-7). Kis-edző időkéréssel próbálta megnyugtatni az övéit, akik a jó napot kifogó Nagy Bencét később sem tudták kikapcsolni (12-8), ezzel együtt nem a védekezéssel, hanem az akadozó, néha ötlettelen támadójátékkal volt a gond. Ez annak is volt betudható, hogy a vetélytárs hátsó alakzata agresszívabb lett, az első öt füredi gól után a második ötre húsz percet kellett várni. Így a Fradi mondhatni gond nélkül tartotta három-négygólos előnyét (13-9).

A fordulás után Sretenovicék jelezték: miként az előző évadokban, megint lehet keresnivalójuk a Népligetben, a pontatlanságaikat elhagyva megérkeztek a bajnokit addig irányító Lékaiékra (15-14). Akiket mintha kisebb hullámvölgybe is löktek volna a szellemesebbé vált attakjaikkal, remek döntéseket hozva megtalálták az üresen lévő társaikat (19-18). Andó az első játékrészben is jeleskedett, de a másodikban erre is rátett egy lapáttal, neki is volt köszönhető, hogy a bátran, de mégis taktikusan iparkodott gárdája a 43. percben ismét utolérte a másik oldalt (20-20). Ám a jól felkészített fürediek a nagy lehetőség kapujában megtorpantak, figyelmetlenebbé váltak, naggyá tették Borbélyt, ezért jött is szakvezetőjük újabb időkérése (23-20). Az ott elhangzott intelmek célba is találtak, a lefújás előtt öt perccel ismét egyenlő volt az állás (23-23), de a 25-24-ről indult véghajrában többet rontottak az ellenfelüknél, így Andó bravúrjai dacára vereségre lettek kárhoztatva.