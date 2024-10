Kézilabdaderbi lesz Veszprémben: a bakonyiak a sikeres klubvilágbajnokságot követően folytatják szereplésüket a Bajnokok Ligája csoportkörében, ahol ma a három forduló után még hibátlan Dinamo Bucuresti lesz a vendégük. A románok spanyol edzője, David Davis visszatér Veszprémbe, mellette ismerős Vladimir Cupara, a szerb kapus közönségkedvenc volt a bakonyiaknál, most viszont, információink szerint, (térd)sérülés miatt nem áll rendelkezésre. Davis három évig volt Veszprémben és ugyanígy három évig volt a Bukarest edzője, Xavier Pascual, aki nyáron Magyarországra, a királynék városába tette át székhelyét.

Kézilabdaderbi lesz Veszprémben – David Davis visszatér a királynék városába

Fotó: Vasvári Tamás/MTI

Davis visszatér Veszprémbe, ahol anno Rosta Miklós élete gólját dobta

Davis és Cupara mellett a Dinamo magyar válogatott beállósának, Rosta Miklósnak is komoly kötődése van a Veszprém Arénához. A 25 éves exszegedi kiválóság a 2022-es bajnoki döntőben az utolsó másodpercben szerzett a bakonyiak csarnokában gólt (épp Vladimir Cuparának!), ezzel pedig a vendégek szerezték meg az aranyérmet. Rostával kapcsolatos sajtóhír, hogy a beállós visszatérhet a Tisza-partiakhoz.

Jól kezdték a románok a BL-szezont

A Dinamo Bucuresti remekül kezdett a Bajnokok Ligája idei csoportkörében, hiszen a dán Fredericia, a lengyel Plock és az észak-macedón Pelister csapatát is két vállra fektették a románok. Emellett már hat bajnokit nyertek és a Szuperkupát is begyűjtötték. Pedig a bukaresti együttes komoly átalakuláson ment át a nyáron: Xavier Pascual edző mellett Luka Cindric is a Veszprémet választotta, Lazar Kukic Szegedre igazolt, összesen hét játékos távozott, nyolcan érkeztek.

Kézilabdaderbi lesz Veszprémben: most jól néz ki a bakonyi csapat

A Veszprém HC két BL-siker után a legutóbb ugyan alulmaradt a portugál Sporting vendégeként, de a folytatásban megnyerte az egyiptomi klubvilágbajnokságot. Az NB I-ben menetel a gárda és hazai pályán mindenképpen esélyesként várja a Dinamo elleni ütközetet is. A Veszprém és a Bucuresti csütörtökön 18.45-ös kezdéssel csap össze egymással.