A Kid Rock and Roll SE aranyérmesei: Horváth Patrik–Papp Zoé juveniles B páros, Reichardt Nóra–Szili Fruzsina girls duó, Cuties Children duó, Angyalkák children D kisformáció, Mini Manók children C kisformáció, Gossip Girls children B kisformáció, Playgirls children A kisformáció, Rockys csajok juveniles C kisformáció, Princess Team juveniles B kisformáció, Beautiful girls children C nagyformáció, Törpi Team children A nagyformáció, Showtime juveniles A nagyformáció.

Forrás: Kid Rock and Roll SE

Ezüstérmesek: Szivárvany csajok minirocky B, Beléczky-Stotz Ruben–Réz Amina juveniles páros B, Jancsovics Fanni–Turi Eszter girls duó, BubbleGum children trió, Rock-Starock children C kisformáció, Aquatic children B kisformáció, Besties children A kisformáció, Level up juveniles C kisformáció, Pretty girls juveniles B kisformáció, Monster girls juveniles A nagyformáció, Love girls juveniles A nagyformáció.

Fotó: Kid Rock and Roll SE

A bronzérmesek: Horváth Tímea–Kormos Lia girls duó, Pandúrock children C kisformáció, Girls juveniles B kisformáció. Ugyanakkor Rising (szabadidősport) versenyt is rendeztek a hétvégén, ahol children kisformációs kategóriában a Besties harmadik, a Minnie Team pedig a negyedik helyen zárta a versenyt. Felkészítő edzők: Barta Noémi, Bánhidi-Espár Lilla, Gönczöl Regina, Kalmár Dóra, Kővári Kitti, Rácz Brigitta, Bondor Virág.