– A kiemelkedő teljesítménnyel zárult verseny próbára tette a nevezők türelmét, kitartását, állóképességét, barátságát is. Mégis lehetőségük volt most önöknek talán mindenkinél intenzívebben együtt élni a Balatonnal, ha csak egy rövid időre is. Ez talán megtanította azt, amit nekünk, mindannyiunknak is meg kell tanulnunk, hogy a Balatonra vigyáznunk kell azért, hogy ne csak jövőre, meg azután, vagy az elkövetkező öt évben, hanem a gyermekeink számára is megmaradjon természeti értékként, ahol versenyeket lehet tartani, ahol nyaralni tudunk, és ahol élni tudnak, akik itt szeretnének lakni. Önök ezen a versenyen megtapasztalhatták, hogy milyen a Balaton esőben, száraz időben. Tartsuk meg a Balatont ilyennek a jövőben is – mondta Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter, a térség országgyűlési képviselője.

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Szári Zsolt, a Balatoni Halgazdálkodási Zrt. vezérigazgatója idén versenyzőként is részt vett a megmérettetésen. Gratulált azon résztvevőknek, akik végigülték az egy hetet abban a reményben, hogy értékelhető halmennyiséget fognak.

Kiemelkedő eredmények születtek

– Nagyon kemény verseny volt az időjárás és a halak étvágya tekintetében egyaránt. Kemény férfimunka volt – szögezte le. Kondor Géza polgármester ugyancsak belekóstolt a versenyzésbe. Vallotta, hogy jó volt átélni a horgászat örömeit, de le a kalappal azok előtt, akik másodszor, harmadszor is visszatérnek a versenyre. – Aki becsülettel kitartott és napokig ott üldögélt, az tiszteletet érdemel. Élmény volt a részvétel – mondta a polgármester. Fülöp Zoltán, az NBBH versenyigazgatója megköszönte a részvételt a 186 órát végigküzdő horgászoknak, valamint az önkormányzatok és a lebonyolításban segítők munkáját.

Nem gyerekjáték a Balatonban való horgászat

Az egyik fő szervező, ifjabb Gödri Zoltán arról beszélt, hogy a kemény egy hét alatt a Balaton megmutatta, hogy nem egy horgásztó.

– Vadvízen küzdünk azért, hogy akár csak egy mérlegelhető halat kifogjon a csapat. Ez hihetetlen nyomás, fizikai kihívás volt a világ leghosszabb horgászversenyén. Jól mutatja a hihetetlen próbatételt a tény, hogy negyven csapat, a mezőny közel harminc százaléka nem tudta átlépni a 12 kilós határt. De sokan fogtak húsz, 25 kiló feletti súlyú pontyot, utóbbiból nyolcat sikerült kifogni, ez kiemelkedő teljesítmény – mondta Gödri Zoltán.