Veszprém Kosárlabda Klub–SMAFC 1860 Soproni Egyetem 97-63 (26-25, 21-14, 20-13, 30-11)

Veszprém, 150 néző. Vezette: Kéri, Pécsi, Földesi.

Veszprém: Dupree 10, Geiger 15/3, Tóth D. 5/3, Polster 6/6, Okoh 10. Csere: Krkljes 13/9, Kocsis 14/3, Kiss 4, Sáfrán 20/6, Szabó D. Edző: Alex Geddes.

Sopron: Soós 16/9, Füzi 7, Rátvay B. 8, Bakk 5, Bőhm 5/3. Csere: Rátvay T. 18/6, Mentes 2, Réti 2, Pethő, Hajnal. Edző: Farkas Dávid.

Az első negyed jelentős részében a vendégek akarata érvényesült (12-17), ám a négy-öt pontos előnyük idővel elolvadt (24-24), majd a VKK lassan átvette a játék irányítását (37-33). A nagyszünetben nyolc ponttal álltak jobban a bakonyiak (47-39), vagyis akkor még nem dőlt el semmi, aztán a szebbik arcukat mutató Sáfránék kezdték elbizonytalanítani a magukat addig jól tartó soproniakat (52-42). Az ellenfél ebben a periódusban már nem tudott könnyű kosarakat szerezni (67-48), de nemcsak a veszprémi védekezés, hanem a támadójáték is alaposan feljavult (85-60). A hajrában már csak a párharcot irányító hazaiak voltak a pályán.

Alex Geddes: A riválisunk rendre változatosan védekezik, ezzel most is meglepték a csapatomat, nem is kezeltük jól az ilyen szituációkat; az első félidőben többször zökkentettek ki bennünket a támadásaink ritmusából. Később a védekezésünk intenzívebb lett, labdákat szereztünk, azokból pontokat dobtunk, így megnyílt az út a siker felé.