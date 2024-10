KK Ajka: Baracskai, Benkő (kapusok), Bodnár 3, Zvolenszki, Horváth 5, Jávor 5, Mezei 5 (4), Szücs, Kovács 2, Gyene 6, Rosta, Szabó 3, Nagy, John 2, Orbán 1, Buri 1.Edző: Velky Péter.

Kiállítások: 8, ill. 8 perc

Hétméteresek: 3/3, ill. 5/4.

A hosszú utazás ellenére remekül kezdte a mérkőzést a Velky-legénység, az ötödik percben 0-4 szerepelt a táblán. A hazaiak két góllal válaszoltak ugyan, de a nagyszerűen védekező vendégek tartották biztos előnyüket, amikor is a félidő derekán a kövesdi edző időt kért (7-11). A pillanatnyi szünet sem zökkentette ki az ajkai fiúkat a játék ritmusából, akik Baracskai védéseinek is köszönhetően ötgólos előnnyel mehettek a pihenőre. A térfélcsere után sem változott a helyzet, Jávor vezérletével őrizte biztos előnyét a KK Ajka csapata, sőt a hosszú sérüléséből visszatérő Bodnár és Buri is kivette a részét a góllövésből (23-29). A kövesdi edző nyolc perccel a vége előtt még egy időkéréssel próbálkozott, de a fegyelmezetten játszó ajkai fiúk magabiztos játékkal tartották a különbséget (25-32). A hazai pályán több, mint másfél éve veretlen Mezőkövesd ellen bravúros győzelmet aratott a KK Ajka.

DEAC-Balatonfüred KA U21 26-21 (16-10)

Debrecen, 350 néző. V.: Garai, Varasdi.

DEAC: Hermann, Boros – Kovács B. 4, Bakó, Kiss R. 8, Kurucz 7 (2), Csabai 1, Fülöp, Radvánszki 2, Illés 2, Szolnoki, Kiss A., Pethő 1, Kerezsi, Tóth M. 1, Portik-Dobos. Edző: Mándi Norbert.

Balatonfüred: Erdei, Matos (kapusok), Szabó, Klucsik 3, Vári 2 (2), Viski, Faluba 5, Budai, Lukács 3, Cseh 1, Orbán, Konczos 1, Deák, Tóth 1, Sikler 2, Kővári 3. Edző: Papp Bálint.

Hétméteresek: 3/2 ill. 2/2.

Kiállítások: 12, ill. 4 perc.

A hazaiak rajtoltak jobban, és az első játékrész végéig ki is tartott a lendület. A szünetre 16-10-es részeredménnyel vonulhattak a felek. A második félidőben is feszesen kitartott az alföldi védelem, amivel nem nagyon tudott mit kezdeni Papp Bálint csapata. Az 58. percre ugyan ledolgozta a Balaton-parti együttes a különbséget háromra, de a hazaiak ekkor sem illetődtek meg, és végül bebiztosították a pontokat.