A magyar diáksport napján a para-asztaliteniszedzővel is megismerkedhettek Révfülöpön a gyerekek. A helyi általános iskola és a Révfülöpi Szabadidősport Egyesület közösen szervezett, a Magyar Diáksport Szövetség kezdeményezéséhez csatlakozó eseményének résztvevői találkoztak Vígh Zsolttal, a magyar para-asztalitenisz csapat szövetségi kapitányával, aki élménybeszámolót tartott az olimpiáról, és elárulta, hogy előző nap kapta meg a Magyar Érdemkereszt bronz fokozatát.

Vígh Zsolt a magyar para-asztaliteniszcsapat szövetségi kapitánya megmutatta kitüntetését is a gyerekeknek

Fotó: Tóth B. Zsuzsa / Forrás: Napló

A para-asztaliteniszezők sikere nagy dicsőség hazánknak

Az Országházban az olimpikonok és paralimpikonok részére szervezett ünnepségen a legkiemelkedőbb eredményt elért sportolók, edzők, szövetségi kapitányok kaptak elismerést. Sulyok Tamás köztársasági elnök megnyitóbeszédében leszögezte, hogy győzelemtől és olimpiai, paralimpiai részvételtől függetlenül a kijutás is már maga óriási dicsőséget jelent hazánknak. Az érmek mennyisége pedig arról tanúskodik, hogy minden nagyobb országgal szemben versenyben tudunk maradni.

Vígh Zsolt a Magyar Érdemkereszt bronz fokozatát vehette át

Vígh Zsolt a Magyar Érdemkereszt bronz fokozatát vehette át Orbán Viktor miniszterelnöktől. A sportolónak ez immár az ötödik paralimpiai érme, hiszen Tokióban egy aranyat és egy bronzot, most pedig három bronzot szerzett mint szakágvezető, szövetségi kapitány. – A díj fontos elismerés, de a helyén kell kezelni és dolgozni tovább – mondta a gyerekeknek a szakágvezető, akinek a révfülöpi egyesület is nagyon hálás, hiszen vezetőségi tagként és érdeklődőként is részt vesz minden eseményen. A nagyközséghez is kötődik, annak ellenére, hogy győri lakos, és Alsóörsön is van a családnak egy háza. Zsolt sok éven át táboroztatott Révfülöpön és ott volt az esküvője is – árulta el.