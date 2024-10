A versenyzők összesen 583,22 km-t tesznek meg két nap alatt, melyből az igazi hajsza 373,22 km hosszú murvás, földes szelektív szakaszon fog zajlani. November 7-én és 8-án délelőtt az adminisztratív és technikai átvételekre kerül sor, majd péntek délután elrajtol a mezőny az első 3 szakaszra. A táv nagy része szombaton vár a versenyzőkre, 4 speciálon és 280 km-en keresztül. A tereprali központja Sáskán, a faluházban kap helyet, ahol a versenyiroda mellett a gyűjtő- és szervizpark is megtalálható lesz.

Kimagaslóan élvezetes, látványos Hunguest-ROC-ra számíthatnak nemcsak a tereprali versenyzők, de az érdeklődők is

Fotó: Pataky Péter, Báles László

„Örülök, hogy átköltöztünk Sáskára, és nagyszerű, hogy a polgármester mindenben segítségünkre van. A versenyközpont egy aranyos, falusi környezetben lesz, ahonnan részben rá lehet látni a gyorsasági szakaszra is. Gyönyörű a környék, reméljük, hogy a tavalyi évvel ellentétben most napsütéses versenyünk lesz” – mondta Garamvölgyi Zoltán, a verseny fő szervezője.

Kimagaslóan élvezetes, látványos Hunguest-ROC-ra számíthatnak nemcsak a versenyzők, de az érdeklődők is. Kiemelt nézői pontként a régi kedvenc újdörögdi aszfaltút mellett futó hullámos, nagy ugratós rész lesz kijelölve, hiszen szombaton minden gyorsaságin végigszáguld itt a mezőny. Emellett a szombati szakaszok eleje körpályaként épül fel, ami szintén jól nézhető rész lesz.

Tereprali: nagyon nagy akaraterő kell a pálya teljesítéséhez

Fotó: Pataky Péter, Báles László

„Pontosan tudom milyen ragyogó napsütésben és szakadó esőben versenyezni a ROC-on. A szép idő szenzációs pluszt ad a futamhoz, reméljük, hogy ezt idén is megtapasztalhatjuk. Utóbbi évekből az ellentétjét, az esős, lehangoló arcát is jól ismerjük, amikor minden párás és vizes. Olyankor nagyon nagy akaraterő kell a pálya teljesítéséhez. Hihetetlenül szeretnék győzni, óriási kedvencem ez a futam, szinte minden méterét ismerem a pályának, igaz, idén nem én írom és ellenőrzöm az útvonalat” – mondta Garamvölgyi Zoltán.

A Hunguest Raid of the Champions új, elismert neveket köszönthet 2024-ben: névadó szponzorként a Hunguest szállodalánc csatlakozott a rendezvényhez, emellett pedig támogatóként a Jet Power is belépett a magyar tereprallyeba. Továbbá a verseny védnökének szerepét idéntől Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter, országgyűlési képviselő tölti be.