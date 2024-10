FC Barcelona-Veszprém HC 34–39 (29-29, 13-15)

Egyiptom, Új Adminisztratív Főváros. V.: Nacsevszki, Nikolov (észak-macedónok). FC Barcelona: Nielsen, Perez de Vargas (kapusok), Mem 9, Arino 2, Nguessan 2, Aleix 10 (2), Thiagus, M. Ortega, Richardson 1 (1), Frade 3, Cikusa 3, Carlsbogard 2, J. Rodriguez, Janc 2, Makuc, Moron. Edző: Carlos Ortega.

Veszprém HC: Corrales, Jensen (kapusok), Sandell 1, Elísson, Ligetvári, Cindric 5, Remili 9, el-Dera 7, Pesmalbek, Vajlupau 2, Casado, Fabregas 5, Descat 9 (4), Koszorotov 1. Edző: Xavier Pascual.

Kiállítások: 2, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 4/3, ill. 5/4.

A fináléba kerülés volt a tét kedden a Barcalona-Veszprém rangadón a kézilabda klubvilágbajnokságon.

Jól kezdett, 0-2, és a folytatásban is irányított a Veszprém, amelynek Corrales remek teljesítménye adott plusz önbizalmat. Egyébként is eltökélten kézilabdázott a magyar bajnok, a katalánoknak kellett futniuk az eredmény után. A Barcelona kevésbé tűnt energikusnak, ami a pontosságon is meglátszott, így teljesen megérdemelten vezetett kettővel a VHC az első félidőt követően.

Ehhez a különbséghez mindjárt hozzátett kettőt a bakonyi gárda a második játékrész elején. A Barcelona szintén felpörgött, de továbbra is csak üldözte a Veszprémet, 37. perc: 18-20.

Mínusz egyre többször is feljöttek a katalánok, de egyenlíteniük nem sikerült. A 42. percben Remili esett nagyot, ápolni is kellett a franciát, J. Rodriguez piros lapot kapott az eset után.

Sokadik próbálkozás után, az 50. percben végül egyenlített a Barca, Janc alakította 25-25-re az állást. Több hiba is becsúszott a magyar bajnok játékába, átvette a vezetést a Barcelona.

A hajrában a Veszprémnek kellett visszajönnie hátrányból, ezt meg is tette, ráadásul Corrales az utolsó percben hetest védett. A legvégén, 29-29-nél, Koszorotov időn túli szabaddobásból igyekezett betalálni, kis híján sikerrel járt, a labda a kapufán csattant.

Jöhetett a kétszer öt perces hosszabbítás, a ráadás első félidejében sokkal jobban koncentrált a Veszprém, négyszer is betalált és csak egy gólt kapott, 30-33.