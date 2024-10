– Tartod a kapcsolatot egykori veszprémi társaiddal, illetve az itt maradt szakvezetőtökkel, Szokolai Lászlóval?

– Sárkány Zalánnal ritkábban, az ugyancsak a Fradiba szerződött, ám a tengerentúlon tanuló Betlehem Dáviddal majdhogynem rendszeresen, ahogy Laci bácsival is gyakran, aki például nemrég velünk tartott a nyílt vízi Világkupa portugáliai fordulójára is. Ez így is van jól, nem romlott meg a kapcsolatunk, hiszen mégiscsak 23 évet időztem veszprémi színekben, pontosabban, december 31-ig még úszom is. A Ferencvárosi TC-ben már más irányítása mellett készülök, de sosem feledem, hogy a királynék városa mit adott nekem.

– Ha már itt tartunk, mikor, mely erőpróbán láthatunk utoljára a veszprémi egylet tagjaként?

– Az idei VK még két fordulót tartogat, a hónap végi hongkongit, majd a szaúd-arábiait. Az összesítésben most ötödik vagyok, de mert az előttem lévőkhöz képest nem nagy a lemaradásom, két jó viadallal a második, harmadik helyre is feljöhetek a végelszámoláskor. Miután úgy tervezem, hogy a decemberi, budapesti rövid pályás vb-n már csak szurkolóként leszek jelen, így a novemberi, kaposvári nemzeti bajnokság lesz veszprémiként a hattyúdalom. Ott hét egyéni számban szeretnék indulni. Noha mostanság nem készülök teljes intenzitással, nem érzem magam rossz formában, ezért 400, 800 és 1500 méter gyorson megpróbálok ott lenni a legjobbak között, s ha lehet, egy-két aranyéremmel megörvendeztetni a nekem mindig oly kedves veszprémi sportbarátokat.