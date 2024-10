Vereséget szenvedtek: Szent Benedek Röplabda Akadémia – UTE 0:3 (-18, -18, -20)

Vereséget könyvelhettek el a hazaiak

Fotó: SZBRA/Ivánkovics István

Balatonfüred, 137 néző. V.: Mezőffy, Nagy Zs.

SZBRA: Jelinkova 10, Szabó K. 5, Kapronczai, Glibic 17, Szakály 1, Susic 1. Csere: Fáth, Nagy E. (liberók), Hőbe 1, Kiss B. 2, Kenyeres 1. Edző: Varga Tomás.

UTE: Racheva 11, Markovic 5, Grafort 9, Jámbor 3, Csereklye 8, Bagyinka 2. Csere: Dömsödi (liberó), Ambrosio 3, Märcz 2, Finé 4. Edző: Alper Erdogus.

A fővárosiak a meccs elején még bizonytalankodtak, de az első játszma közepétől megtalálták az összhangot és onnantól kezdve egészen a második játszma végjátékáig magabiztosan meneteltek. Ott viszont egy 9:1-es balatonfüredi sorozat következett, azonban így is megmaradt három pont különbség, s ennél közelebb már nem tudtak zárkózni. Bár az eredmény alapján a harmadik játszma volt a legszorosabb, de a lilák ebben is szinte végig vezettek, és összességében magabiztosan gyűjtötték be harmadszor is a három pontot, amivel a tabellán tapadnak az éllovas és címvédő Vasas Óbudára.

A fürediek legközelebb a Nyíregyháza otthonában lépnek pályára, november 2-án.

Varga Tomás: – A mai mérkőzésen keveset láttam azt, amit szerettem volna. Ezért egy kicsit csalódott vagyok, mert amikor ez megvalósult, akkor játszottunk egy egész szép játékot! Sokat hibáztunk, főleg a nyitásoknál. Szerettem volna egy jó meccset játszani, sajnos ez ma csak részletekben sikerült.

Alper Erdogus: – Nem kezdtük jól a mérkőzést, de a második szettől már végig a kezünkben tartottuk a meccset. Sok játékosnak tudtam ma játéklehetőséget adni, akik éltek is vele és jól játszottak. Ez fontos lesz a jövőben is, hogy sokat tudjunk rotálni és mindenki mindig készen álljon a játékra. Három győzelemmel kezdtünk, nagyon boldog vagyok, de sok még a dolgunk, haladunk előre.