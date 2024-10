Így mindkét klub életében történelmi az összecsapás. A dánok az utolsó helyen állnak a kézilabda Bajnokok Ligája A csoportjában, a Fredericia HK mind a négy eddigi meccsén kikapott. Az északi csapat egyébként most szerepel először nemzetközi porondon, a legmagasabb szinten. A Veszprém HC három sikerrel és egy vereséggel jelenleg második a tabellán. A bakonyiak eddigi hazai találkozóikon könnyedén gyűjtötték be a pontokat, a francia (Paris SG) és a román (Dinamo Bucuresti) bajnoknak sem volt esélye az arénában.

A Veszprém HC és a dán Fredericia korábban még sosem találkozott egymással. A bakonyiak ebben a szezonban eddig remekeltek otthonukban

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Fredericia HK: skandinávok a keretben

A dán együttes keretét szinte kizárólag skandináv kézilabdázók alkotják, a hazaiak ellett svédek, norvégok és izlandiak. Edzőjük, ahogyan arról már beszámoltunk, a legendás izlandi szakember Gudmundur Gudmundsson.

A Fredericia jelenleg a GOG és az Aalborg mögött, a harmadik helyen áll hazája bajnokságában, öt siker mellett kétszer kikapott. Az alakulat egyébként legutóbb ezüstérmet szerzett a hazai pontvadászatban, a nyáron hatan távoztak a klubtól és hat játékos érkezett. A keret nemzetközi szinten továbbra is rutintalannak számít, ezzel együtt természetesen komolyan kell venni a dánokat. Erre hívta fel a figyelmet Xavier Pascual, a Veszprém HC szakvezetője is.

Jó formában van a Veszprém HC

A Veszprém HC jelenleg egy hét meccset sikerszériában van: a portugál Sportingtól elszenvedett idegenbeli BL-vereséget követően a magyar bajnok klubvilágbajnok lett, majd végigsöpört az Eger–Bucuresti–Csurgó hármason. Az említett találkozók nagy részén kiválóan játszott a bakonyi alakulat, akadtak ugyanakkor olyan teljesítmények, amelyekkel Xavier Pascual nem volt maradéktalanul elégedett. A spanyol mester klubja honlapjának nyilatkozva elmondta: oda kell figyelni a fiatal dán riválisra, amely ellen nem számít könnyű mérkőzésre.

– Először is, az előző szezonban nagy-nagy meglepetés volt, ahogy bejutottak a bajnoki döntőbe, nagyszerűen játszottak. A Dinamóval sok dán csapattal kerültünk szembe, így jó pár összecsapásukat láttam. És csodálatos volt, ahogy véghezvitték ezt a bravúrt, nagyon jó kézilabdával ráadásul. Azt hiszem, ez a csapat hűen tükrözi Gudmundsson edző keze nyomát, a rá jellemző védelmet, a 7 a 6 elleni játékot... És ez még csak a kollektív munka, egyénileg is nagyon jó adottságaik vannak, távoli zónákból veszélyesek a bal oldalon, a jobb oldalon pedig ott van Martinusen vagy például Palmar, aki nagyon jó egy az egy elleni játékban, és lőni is tud. Egy igazán kiváló és összeszokott alakulat, akik középen és a bal szélen is kifejezetten veszélyesek.