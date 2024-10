Ajka: Baracskai, Benkő 1(kapusok), Bodnár, Horváth 1, Zvolenszki 3, Jávor 5, Mezei 6 (2),Szücs 1, Kovács, Gyene, Rosta 6, Szabó 3, Nagy, John 5, Orbán, Buri 1. Edző: Velky Péter.

Kiállítások: 6, ill. 12 perc.

Hétméteresek: 3/2, ill. 2/2.

A hazai gárda kezdte jobban a találkozót, de a vendégek is felébredtek és hat perc után 5-4-re felzárkóztak. Baracskai védéseinek köszönhetően egy darabig tartotta a lépést a Velky-legénység, de a szegedi fiatalok kihasználták az ajkaiak hibáit, és a félidő végére öt góllal megléptek. A térfélcsere után tartotta biztos előnyét a Tisza-parti csapat. A sok ziccert hibázó vendégek nem tudtak közelebb zárkózni ellenfelükhöz (26-19). Az ajkaiak John vezérletével nagy hajrába kezdtek és tíz perccel a vége előtt újra izgalmassá tették a találkozót (30-27). A mérkőzés záró szakaszában azonban a szegedi fiatalok már nem adtak több esélyt a vendégeknek és bebiztosították a győzelmüket.

Százhalombattai KE-Balatonfüred KA U21 33-32 (23-15)

Százhalombatta, 200 néző. V.: Sándor, Szabó.

Százhalombatta: Bokréta, Kovács (kapusok), Kreisz 3, Körtélyesi 1, Keresztes 2, Szabó 2, Mogyorósi 2, Szövérdffy 1, Zatureczki 7 (1), Gálli 4, Paizs, Félegyházi 7, Gyurcsovics 3, Csikós, Schultheisz, Dupsi. Edző: Koncsár Gergely.

Balatonfüred: Erdei, Matos (kapusok), Tóth N. 2, Szabó L., Vári 3, Viski 4, Faluba 5, Budai, Szabó L. Zs. 3, Cseh 2, Orbán 2, Konczos 6 (3), Deák, Tóth A., Sikler 5. Edző: Török Lajos.

Kiállítások: 10, ill. 2 perc.

Hétméteresek: 1/1, ill. 6/3.

A hazaiak kezdtek magabiztosabban, és a 8. percben már öt gól volt az előnyük (7-2). A füredi csapat nem talált ellenszert a százhalombattai játékra, és hamar két számjegyűre nőtt a differencia. 25. perc: 22-12. A szünetre ugyan kozmetikázott az eredményen a Balaton-parti csapat, de így is nyolc volt a különbség. Fordulás után megtáltosodott Török Lajos csapata, és szépen lassan elkezdte ledolgozni a hátrányát. Erdei Benedek rengeteg bravúrt mutatott be, ami meg is fogta a házigazdát. A hajrára kanyarodva olvadt a Százhalombatta előnye, de végül szűk egygólos győzelmet arattak.