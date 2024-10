Kiállítások: 14, ill. 4 perc.

Hétméteresek: 7/4, ill. 2/2.

Xavier Pascual: - A PLER nagyszerűen játszott, ez nem volt meglepetés nekünk, amikor elemeztük őket, megállapítottuk, hogy remekül kézilabdáznak. Élmény nézni a játékukat, fiatalok, gyorsak és magabiztos teljesítményt tudnak nyújtani, jó eredményt értek el most is. Nem ez volt az első alkalom, hogy gyengén kezdtünk, de azt megígérhetem, hogy az utolsó.

Lepsényi Sándor: – A Veszprém remek csapat, remek edzővel. Tudtuk, hogy egy kicsit fáradtabb lesz, hiszen csak tegnap ért haza legutóbbi Bajnokok Ligája mérkőzése után. Azt kértem együttesemtől, hogy felszabadultan lépjünk pályára és ezt sikerült is megvalósítanunk. Több játékosom is első NB I-es gólját szerezte, nekik külön gratulálok és szeretném megköszönni a minket elkísérő szurkolók biztatását.