A hatodik forduló következik a kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörében, a Veszprém HC a második helyről várja az Eurofarm Pelister elleni csütörtök esti, idegenbeli összecsapást. Míg a bakonyiak nyolc ponttal állnak, az észak-macedónok eddig négy vereség mellett egy döntetlent játszottak. A Pelister jelenleg hetedik a nyolctagú A csoportban, a veszprémi kézilabda-együttes esélyesként lép pályára a rivális otthonában, Bitolában.

Veszprémi kézilabda: idegenben kell megszerezni a pontokat. Aron Pálmarsson is csatlakozott a kerethez

Fotó: Peka Roland / Forrás: Facebook/Veszprém Handball Club

Veszprémi kézilabda: két pont a cél, most már Pálmarsson is segíthet

A Veszprém HC a múlt héten is nagy esélyesként játszott a BL-csoportkörében, ezt, ha nem is könnyen, de sikerült otthon érvényesíteni a sereghajtó dán Fredericia ellen. A találkozón sajnálatos eset történt, a bakonyiak egyiptomi átlövője, Jehia el-Dera súlyos sérülést szenvedett és az egész idényre kiesett. A magyar bajnok egyébként is szerette volna magához csábítani Aron Pálmarssont, akinek a leigazolása így még hangsúlyosabbá vált. A felek meg is egyeztek, az izlandi (aki legutóbb hazájában kézilabdázott) neve pedig már ott is szerepel a bakonyiak BL-keretében. A 34 éves irányító minden bizonnyal Bitolában mutatkozhat be régi-új csapatában, amelyet 2015 és 2017 között már erősített.

Mit kell tudni az Eurofarm Pelister csapatáról?

Röviden összefoglalva: egy nagy múltra visszatekintő klub viszonylag kevés nemzetközi tapasztalattal. Legalábbis, ami a Bajnokok Ligáját illeti, a legrangosabb kupasorozatban ugyanis csekély rutinja van az észak-macedónoknak. A Pelister kerete szinte kizárólag exjugoszláv nemzetek játékosaiból áll, természetesen bőven találunk benne régi ismerőst. Ketten veszprémi színekben is szerepeltek, közülük Dejan Manaszkov a híresebb, az észak-macedón szélső öt éven át volt a bakonyiak kézilabdázója. A szerb Uros Borzas, aki korábban magyar utánpótlás-válogatott volt, is bemutatkozott anno a bakonyiaknál.

A Pelister-Veszprém HC mérkőzés csütörtökön 20.45-kor kezdődik.