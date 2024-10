Hat perccel a félidő vége előtt Djukic nem tudta értékesíteni a megítélt hetest, még nagyobb baj volt a vendégeknek, hogy a bukaresti kézilabdázó piros lapot kapott, mivel fejbe dobta Corralest. Meg is zavarodtak a románok a játékrész végén, nyolcra nőtt a különbség, 17-9, és az első 30 percet követően is ennyivel vezetett a Vezsprém HC.

Nem vett vissza a Veszprém a tempóból

A szünet után robogott tovább a hazai együttes a kissé hitehagyott Dinamóval szemben, 37.perc: 23-13. A veszprémi mester fia, Alex Garcia Pascual is a kapuba talált, de csak momentumai voltak a vendégeknek, Remiliék könnyedén dobálták a gólokat. Ki kell emelni a védekezés feszességét is, a román bajnok lövőhelyzethez is alig-alig jutott, 42. perc: 26-14. Ha igen, Corrales védett, a spanyol kapus ismét remek formában volt.

Az 50. percben 31-16-ot mutatott az eredményjelző, mindenki szerepet kapott a Veszprémnél és mindenki igyekezett a legjobbját nyújtani, egy percre sem szusszanhatott a Dinamo a Veszprém Arénában.

A véghajrában több hiba is becsúszott a hazaiak játékába, a fölényt mutatja, hogy így is 12 góllal győzött a Veszprém HC.

Eredmény: Veszprém HC-Dinamo Bucuresti 36-24 (19-11)

Veszprém, 4738 néző V.: Kurtagic, Wetterwik (svédek). Veszprém HC: CORRALES - VAJLUPAU 4, REMILI 6, CINDRIC 3, FABREGAS 2, el-Dera 2, Elísson 3. Csere: Jensen (kapus), Grahovac 1, KOSZOROTOV 5, Ligetvári, Pesmalbek 1, Sandell 2, DESCAT 5 (3), Casado 2, Végh. Edző: Xavier Pascual.

Dinamo Bucuresti: Iancu - Djukic 2, Kasparek 4, Militaru 1, Ladefoged, Kuduz 1, Negru 1. Csere: Cozmaciuc (kapus), Thrastarson 1, Ali Zein 1, Lumbroso 1, LANGARO 6, Vujovic 1, Rosta M. 1, Akimenko 3 (1), Pascual Garcia 1. Edző: David Davis.

Kiállítások: 6, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 3/3, ill. 2/1.