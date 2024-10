Nedim Remili: - Elnézést, de most nem a találkozóról beszélnék. A sérülés után muszáj volt továbbra is a meccsre koncentrálnunk, de most már véget ért a mérkőzés és gondolatainkban mindannyian el-Derával vagyunk. Bízunk benne, hogy jobban érzi magát és mihamarabb felépül.

Thorsten Fries: - Fantasztikus itt játszani és nagyon büszke vagyok a csapatra, amely hihetetlenül teljesített. Senki sem számított arra, hogy szoros meccset tudunk itt játszani, de ma megmutattuk, hogy ez is bennünk van. Kiélezett találkozón vagyunk túl, a hazaiak nyertek, de mi is tudunk profitálni ebből a találkozóból.

A Veszprém HC októberi programja:

október 20., 17.00: ETO-Veszprém HC

október 24., 20.45: Eurofarm Pelister-Veszprém HC

október 26., 18.00: Veszprém HC-PLER

október 30., 20.45: Plock-Veszprém HC