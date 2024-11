A novemberi mártózásra ezúttal csupán négy hölgy, köztük a tapolcai csobbanó dédi, a 82. életévében levő Szebegyinszki Istvánné csatlakozott. Marika elárulta, hogy most várja családjával a hetedik dédunokát, nagy boldogságban.

A Szabadidősport Egyesület tagjaival tartott a csobbanó dédi, Szebegyinszki Istvánné is

Fotó: Tóth B. Zsuzsa / Forrás: Napló

A csobbanó dédi úszott volna még egyet

– Minden évben fürdök a tapolcai Malom-tóban is szilveszterkor, majd újév napján Szigligeten, idén először vagyok itt a révfülöpi csobbanáson. Kellemes a víz, jövőre is eljövök – árulta el vidáman és hozzátette, hogy akár szívesen úszott is volna egyet a tízfokos Balatonban.

A hölgyeket a partról közel ötvenen bátorították, köztük a helyi óvodások Kápli Ildikó vezetővel és az általános iskolások közül többen is. Az intézmény igazgatója, Németh László úgy fogalmazott, hogy az egyesület által szervezett programokon való megjelenést fontosnak tartják, többször szerveztek már közös sportolást, mozgást. – Most megnézzük, hogy kik azok a bátrak, akik ilyenkor még bemerészkednek a vízbe. De tudom, hogy néhány nappal ezelőtt még több gyermek is fürdött itt a szüleivel, a révfülöpiek mindig jól kitolják a szezont – mondta az igazgató.

A résztvevőket az egyesület vezetője, Kovács Katalin Cini köszöntötte és a fürdés után uzsonnára invitált mindenkit. Leszögezte, hogy az összefogás, a jókedv fontosabb volt, mint a fürdés, jó, hogy itt voltak az óvodások, iskolások, és a közös uzsonnázás még közelebb hozta egymáshoz a résztvevőket.